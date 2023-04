Se avete configurato troppi comandi rapidi (Shortcuts) sul vostro iPhone o iPad, sappiate che esiste un modo per poterli raggruppare e tenerli organizzati tra loro in comode cartelle. In questo articolo vi spiegheremo come fare.

Tra i comandi rapidi che possiamo creare autonomamente e quelli che di solito per praticità scarichiamo già pronti, basta un attimo per ritrovarsi sommersi di collegamenti. Per creare delle cartelle all’interno dell’app comandi rapidi bastano pochi e semplici passaggi:

Aprite l’app Comandi rapidi e recatevi in basso sull’opzione “ Comandi rapidi ” cliccando sull’icona in basso a sinistra

Selezionate in alto a sinistra l'opzione Indietro

Selezionate l’icona a forma di cartella in alto a destra

in alto a destra Digitate un nome per la vostra cartella e selezionate Aggiungi

A questo punto, la cartella comparirà sotto la voce cartelle. Selezionando la cartella e successivamente il tasto “+”, potrete creare al suo interno tutti i comandi rapidi che volete suddividendoli cosi per tipologia tra le varie cartelle da voi create. Se volete spostare dei comandi già esistenti all’interno delle vostre cartelle, procedete invece come segue:

Nella scheda Comandi rapidi , tenete premuta l’icona colorata del comando che volete spostare

Selezionate Sposta dal menù a tendina, e successivamente selezionate la cartella dove volete spostare il comando

Se volete spostare più comandi in contemporanea, procedete nel seguente modo:

Nella scheda Comandi rapidi , selezionate l’icona in alto a destra con i 3 puntini, e successivamente Modifica

Selezionate i comandi che volete spostare e successivamente in basso selezionate Sposta

Nella schermata successiva, selezionate la cartella di destinazione

Nel caso in cui vogliate eliminare la cartella personalizzata, il procedimento è anch’esso molto semplice:

Recatevi nella schermata comandi rapidi e selezionate indietro in alto a sinistra

Strisciate con il dito a sinistra, sopra al nome della cartella che volete eliminare, e selezionate il comando Elimina che vi sarà comparso sulla destra

che vi sarà comparso sulla destra A questo punto, vi verrà chiesto se volete eliminare anche i comandi all’interno della cartella o se volete mantenerli riposizionandoli nel percorso principale insieme a tutti gli altri. Effettuate la vostra scelta e confermate

Ecco fatto! Facile no? Questo è tutto quello che c’era da sapere per poter riorganizzare al meglio i vostri comandi rapidi. Voi Utilizzate mai le cartelle per fare ordine tra i vostri comandi rapidi? Fatecelo sapere sotto nei commenti.