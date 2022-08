Effettuare un acquisto su quello che potremmo definire come uno dei negozi virtuali più famosi e conosciuti al mondo non mette in automatico al riparo da possibili problemi e disservizi. Ecco perché è importante per l’utente sapere, nonostante la grande affidabilità del brand alle spalle, di poter sempre contare su di una politica di reso e rimborso in grado di garantire la serenità durante il proprio shopping online.

Con questa rapida guida scopriamo quindi insieme come farsi rimborsare dall’App Store di Apple, in caso uno dei servizi acquistati non fosse in linea con le vostre aspettative oppure fosse difforme da quanto pubblicizzato.

Informazioni preliminari

Prima di iniziare con la guida vera e propria è meglio mettere in chiaro alcuni elementi che sono essenziali al fine di poter ottenere il proprio rimborso da App Store di Apple. Innanzitutto la seguente guida si applica a tutti i dispositivi Apple dotati di accesso al negozio virtuale, siano essi per esempio iPhone così come gli iPad.

Non importa quindi lo strumento che andrete ad utilizzare, ricordando inoltre che se tutti i vostri dispositivi Apple in possesso sono collegati allo stesso account ID Apple, troverete gli acquisti ed i download effettuati come condivisi, potendoli utilizzare su tutte le piattaforme (se supportate ovviamente dal servizio in questione) in vostro possesso.

La seconda informazione che dovete tenere a mente è legata alla correttezza. Come detto in apertura di questo articolo, il negozio virtuale ed il brand Apple sono sinonimo fra gli utenti di affidabilità e sicurezza. Non bisogna abusare di questa “garanzia” legata all’azienda Californiana, che nonostante voglia mettere sempre al centro l’utente e la sua soddisfazione, effettua infatti rigidi controlli al fine di prevenire potenziali truffe e abusi in merito al suo sistema di rimborso.

Ricordatevi quindi sempre di tenere a mente le condizioni di corretto utilizzo dei servizi Apple (come per esempio appunto l’ID Apple e l’accesso all’App Store), visionabili per intero nella pagina dedicata sul sito ufficiale.

Come ottenere il rimborso da App Store?

Messo in chiaro su quali dispositivi è possibile avviare una pratica di rimborso e quali sono le principali regole da seguire per evitare di veder respinta la nostra richiesta, passiamo ora alla parte pratica.

Tranquilli, come da tradizione Apple sarete guidati passo dopo passo in una procedura molto semplice e che non vi obbligherà ad avere nessuna conoscenza particolare in ambito informatico. Apple ha infatti messo a vostra disposizione un portale dedicato per la gestione di queste pratiche, in modo da rendere facile l’accesso alle richieste di rimborso.

Dunque, non dovrete far altro che accedere alla pagina ufficiale dedicata, dalla quale verrete portati alla pagina di supporto Apple nella quale segnalare il problema. Ciò che dovrete fare dopo sarà selezionare nel campo “vorrei” la voce “Richiedere un rimborso”.

Una volta iniziata la procedura dovrete fornire ulteriori informazioni in merito alla natura della vostra richiesta di rimborso. Dovrete infatti scegliere fra i vari campi a disposizione la motivazione che i ha portato a voler annullare la vostra operazione di acquisto, fornendo ad Apple tutte le informazioni necessarie.

“Ricordatevi in questo passaggio di essere molo precisi e sinceri sulle vostre motivazioni, questo agevolerà di molto i tempi del vostro rimborso e vi eviterà di veder bocciata la vostra richiesta”

Quello indicato sopra non è però l’unico metodo che avete a vostra disposizione al fine di ottenere il rimborso da App Store di Apple. Per ogni acquisto effettuato infatti sul negozio virtuale, riceverete una copia virtuale della fattura di riferimento. All’interno della fattura stessa, oltre ai dati inerenti il servizio acquistato, troverete anche la scritta “segnala un problema”, che vi permetterà di raggiungere la stessa pagina descritta poche righe sopra, nella quale dovrete quindi sempre indicare il problema e la relativa motivazione che vi ha portato a richiedere un rimborso.

Quando non è possibile ottenere il rimborso?

Oltre ai motivi legati al corretto utilizzo del sistema di rimborso offerto da Apple ai suoi utenti, ci sono altre circostanze che vi impediranno di poter vedere annullata la vostra operazione. Ecco quindi i possibili scenari da tenere a mente che vi impediranno di poter ottenere il vostro rimborso:

Addebito non ancora effettuato “Se l’addebito è in sospeso, non puoi ancora richiedere un rimborso. Una volta che l’addebito sarà stato effettuato, prova nuovamente a richiedere un rimborso”

Ordine non pagato “Se hai un ordine non pagato, devi effettuare il pagamento per quell’ordine prima di richiedere un rimborso”



Se il vostro acquisto si trovasse in sospeso in quanto non pagato, considerate di verificare che i dati relativi ai vostri metodi di pagamento siano aggiornati e che gli stessi siano validi e attivi. Per verificare la correttezza dei vostri metodi di pagamento potete visitare la pagina di supporto relativa.

“È importantissimo che i vostri metodi di pagamento siano sempre corretti e aggiornati, in quanto gli stessi (come vedremo a breve) sono utilizzati oltre che per gli addebiti anche per gli accrediti relativi ai rimborsi da App Store di Apple”

Come verificare lo stato del proprio rimborso e i tempi di accredito

Una volta inviata la vostra richiesta, Apple entro 48 ore vi notificherà sullo stato della vostra pratica, tramite una mail al vostro indirizzo collegato all’ID Apple di riferimento. Se la vostra richiesta di rimborso sarà stata approvata, riceverete l’accredito sul metodo di pagamento originario utilizzato per l’acquisto. In caso di risposta negativa alla vostra richiesta, potrete sempre verificare lo stato della vostra pratica attraverso questo collegamento rapido.

In base al vostro metodo di pagamento originario utilizzato per l’acquisto, vi troverete ad affrontare tempi di accredito diversi, come da specchietto illustrativo a seguire: