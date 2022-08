Che si tratti di un applicazione per la produttività mobile, così come di un gioco per intrattenersi nel tempo libero, è operazione sempre più solita quella di imbattersi nell’acquisto di un software o di un altro bene digitale a pagamento tramite il negozio virtuale Android per eccellenza, ovvero il Google Play Store.

Non sempre però i piani vanno come pensato e può capitare che l’applicazione o il gioco per il quale si è investito il proprio denaro non soddisfi le proprie aspettative o le proprie esigenze. Come fare quindi per recuperare la propria spesa? Ecco una guida passo passo che vi porterà a scoprire come ottenere un rimborso per un acquisto sul Google Play Store.

È sempre possibile ottenere il rimborso dal Google Play Store?

L’immensa vastità dei servizi offerti sul Google Play Store porta naturalmente a chiedersi se tutte le tipologie possano essere esigibili di rimborso e in quali modalità possa essere richiesto. Bisogna quindi fare una discriminazione importante, prima di comprendere come poter ottenere un rimborso sul Google Play Store, inerente appunta la natura del servizio che abbiamo acquistato.

Per scoprire quindi se è possibile ottenere un rimborso per la cifra spesa, potete fare affidamento su questa tabella che vi indicherà tutte le condizioni e le informazioni da sapere, divise per le varie categorie principali di servizio acquistabili tramite Google Play Store:

Categoria servizi Google Play Store Tempistiche entro cui richiedere il rimborso Condizioni per ottenere il rimborso Altre informazioni da conoscere App, giochi e acquisti in-app Entro 48 ore con pratica diretta sul Google Play Store

Oltre le 48 ore tramite contatto diretto con lo sviluppatore È possibile restituire un’app o un gioco e richiederne il rimborso solo una volta Una volta ottenuto un rimborso per un’applicazione, se la riacquisterete nuovamente non potrete più richiedere il rimborso Google Play Film o Google TV Entro 7 giorni dall’acquisto, per contenuti mai riprodotti e solo acquistati

Entro 65 giorni dall’acquisto, per contenuti riprodotti ma che risultano difettosi, non disponibili o che non offrono le prestazioni indicate Assicurarsi di non riprodurre il contenuto acquistato se si vuole ottenere il rimborso, una volta effettuato un errato acquisto di un titolo multimediale Se si restituisce un film o un programma TV per averne il rimborso, tali contenuti saranno rimossi dalla raccolta Google Play Libri Entro 7 giorni dall’acquisto, tranne per i noleggi di ebook che costituiscono una transazione definitiva.

Entro 65 giorni per ebook non funzionanti Le regole per gli ebook si applicano anche agli audiolibri, con la differenza che in caso di malfunzionamento di quest’ultimi non vi è un limite massimo temporale per ottenere rimborso Se si ha acquistato un cofanetto di ebook, si può richiedere un rimborso solo per l’intero cofanetto Carte Regalo Google Play – – Le carte regalo e altri saldi prepagati di Google Play, incluse le ricariche in contanti, non sono rimborsabili né trasferibili. Solamente alcune regioni possono ottenere rimborso per questa categoria di servizi

(Italia esclusa)

Se superate il tempo massimo per il rimborso del vostro acquisto non dovete però disperare, non tutto sarà perduto. In caso l’app o il servizio smetta di funzionare, oppure parte fondamentale della sua funzionalità nel tempo non dovesse dimostrarsi come pubblicizzata in fase di vendita, avrete sempre a disposizione un canale per riavere indietro i vostri soldi, come vedremo proprio ora insieme

Come ottenere il rimborso dal Google Play Store?

Capita la diversità dei servizi e contenuti che possono essere rimborsati, passiamo ora a capire come è possibile materialmente ottenere il proprio rimborso sul Google Play Store. Per questa parte della guida sappiate che la modalità non sarà diversa in base al servizio acquistato, fatta salva la differenza di tempistiche come da specchietto superiore e le relative note che avete appena letto in tabella.

Si può ottenere un rimborso sia tramite computer, sia tramite il proprio smartphone o tablet Android, l’importante è che sul dispositivo dal quale si sta effettuando l’operazione sia correttamente collegato il proprio account Google con il quale è stato effettuato l’acquisto.

Come ottenere un rimborso dal Google Play Store da browser (PC/Mac)

Se volete effettuare la pratica tramite computer dovete accedere a questo collegamento rapido (controllate che nell’angolo superiore destro sia indicato il vostro account Google) e recarvi nella sezione Cronologia ordini e budget.

Qui troverete la lista di tutti i contenuti, anche gratuiti, che avete installato nel corso degli anni sui vostri dispositivi Android tramite Google Play Store.

Per ricercare le varie categorie è presente un pulsante denominato “Tutti gli ordini” che potete utilizzare per filtrare in maniera rapida le varie categorie, selezionando in maniera rapida per esempio solo le applicazioni oppure solo i film o libri.

Quello che dovete fare è recarvi alla voce per la quale volete ottenere il rimborso e cliccare su Richiedi il rimborso. Una volta cliccato questo collegamento vi si aprirà un menù contestuale nel quale potrete scegliere la motivazione per la quale il servizio non ha soddisfatto le vostre necessità, scegliendo fra le seguenti opzioni:

Acquisto non intenzionale

Non desidero più questo acquisto

L’acquisto è stato effettuato da un mio amico o familiare senza la mia autorizzazione

Non riconosco questo acquisto/addebito

Acquisto effettuato ma non pervenuto

Acquisto difettoso o non funzionante come descritto

In base alla tipologia di spiegazione che deciderete di scegliere vi verrà chiesto di fornire ulteriori informazioni, in modo di permettere al team che valuterà la vostra richiesta di rimborso sul Play Store di agire in maniera tempestiva e rapida.

Una volta concluso il processo vi verrà chiesto di formalizzare l’invio della richiesta e riceverete una notifica in merito alla vostra pratica direttamente tramite mail sul vostro account Google di riferimento.

Come ottenere un rimborso dal Google Play Store da smartphone Android

Se al posto del computer deciderete di usare il vostro terminale Android, sappiate che non troverete diversità nell’approccio, dovendo cercare la vostra applicazione acquistata tramite la sezione Pagamenti e abbonamenti del Google Play Store, selezionando poi la sottosezione Budget e cronologia.

In caso non sia possibile ottenere un rimborso direttamente dal Google Play Store tramite procedura indicata sopra (per sopraggiunto limite temporale per esempio), ricordate sempre che potrete cercare una seconda strada, indipendentemente dallo strumento che deciderete di utilizzare.

Il metodo in questione è quello del contatto diretto con lo sviluppatore che ha creato il vostro servizio a pagamento. Tramite quindi la pagina dell’applicazione o del gioco in questione, nella sezione Contatto sviluppatore, potrete ottenere i vari recapiti e spiegare direttamente le vostre ragioni in merito alla volontà di ottenere il proprio rimborso.

Ogni sviluppatore ha le sue linee guida e le sue condizioni, quindi non disperate se non riuscirete a ottenere un rimborso per un determinato contenuto, potreste ottenerlo per altri realizzati da diversi sviluppatori.

In quanto tempo si ottiene il rimborso?

Una volta completata la procedura di richiesta e ottenuta conferma via mail, non vi resta che aspettare l’accredito che vi rimborserà.

Bisogna anche in questo caso effettuare delle differenziazioni inerenti il metodo di pagamento originario con il quale era stata effettuato l’acquisto. Sul Google Play Store infatti sono presenti diverse modalità di pagamento messe a disposizione degli utenti (carta di credito, PayPal, credito Google, card prepagate ecc…) e in base a esse anche il vostro rimborso richiederà tempi diversi.

In ogni caso, comunque, sappiate che potreste dover aspettare un tempo medio di circa 3-5 giorni per ottenere il vostro rimborso, con l’accredito che verrà emesso direttamente sul metodo di pagamento originario senza più necessità di intervento da parte vostra.

Immagine in apertura – Copyright: Google (base) e serhiibrovko (sacco di soldi).