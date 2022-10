Provate ad immaginare una realtà in cui Apple ha adottato Windows Phone 11 come sistema operativo per il proprio smartphone di punta. Una branca del multiverso in cui invece di essere cancellato, il progetto mobile dell’azienda di Redmond ha continuato ad esistere ed è diventato così popolare da essere utilizzato addirittura dagli smartphone del brand di Cupertino.

Come apparirebbe un iPhone 14 Pro se Microsoft avesse vinto la guerra per il dominio del mercato mobile?

Probabilmente una domanda che nessuno si è mai posto… o quasi! Un utente su Twitter ha deciso di personalizzare il proprio iPhone 14 Pro in salsa Windows, immaginando una timeline alternativa in cui l’azienda fondata dal duo Jobs-Wozniak si è alleata con la Microsoft fondata da Gates per il dominio assoluto del mercato degli smartphone moderni.

Un volo pindarico non indifferente. In primo luogo è risaputo che Apple è un’azienda molto protettiva riguardo all’utilizzo di sistemi operativi terzi sul proprio hardware ed in seconda battuta è altrettanto risaputo che il progetto Windows Phone è stato cancellato ormai diversi anni fa. Microsoft non ha abbandonato le proprie ambizioni in ambito mobile ed ha lanciato di recente sul mercato due nuovi smartphone dotati di doppio display facenti parti della famiglia Surface, con a bordo però il sistema operativo Android di Google.

Tutto questo non ha però fermato la fantasia di Vaibhav Jain che ha pubblicato su Twitter una foto di quello che ha definito “iPhone 14 Pro Max Windows 11 Edition“.

iPhone 14 Pro Max Windows 11 Edition pic.twitter.com/JCRcmXO14J — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) October 9, 2022

Il risultato è stato ottenuto installando sull’iPhone il personalizzabile widget che prende il nome di Widgy Widgets e che potete trovare sull’Apple App Store. In aggiunta sono state creati dei collegamenti personalizzati, funzionalità presente da alcune versioni di iOS a questa parte, utilizzando le icone dei vari applicativi di Microsoft per completare l’illusione.

Voi cosa ne pensate? Se Microsoft presentasse uno smartphone così potreste ritenervi interessati?