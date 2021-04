Clash Quest, come scaricarlo e giocarci in Italia fin da subito!

Clash Quest è il nuovo gioco di strategia di Supercell, sviluppatore dei famosissimi titoli mobile Clash of Clans e Clash Royale. Il titolo è attualmente in beta in alcuni Paesi europei tra cui purtroppo non c’è l’Italia.

Vediamo assieme come scaricare l’app anche nel nostro Paese e procedere a provare in anteprima il gioco che si prospetta diventi la nuova hit sugli store di app Apple e Google!

Clash Quest è al momento disponibile in versione beta solamente in Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda, se però siete interessati a provare in anteprima questa nuova hit siete nel posto giusto. In questo articolo vedremo assieme come scaricare Clash Quest sui dispositivi Android e iOS (iPhone e iPad) per iniziare subito una nuova avventura nell’universo creato da Supercell!

Come scaricare Clash Quest su Android

Per il download di Clash Quest per Android i passaggi sono un po’ lunghi e tediosi, ma nulla di complicato o impossibile. Come prima cosa avrete bisogno di un account Google localizzato in uno dei Paesi in cui è disponibile la beta, per crearlo potete utilizzare una VPN come NordVPN oppure TunnelBear, entrambe soluzioni affidabili da noi provate.

Scaricare una VPN di vostra scelta e connettersi ad uno dei server situato in una delle regioni in cui è disponibile la beta, noi abbiamo scelto la Norvegia Mantenendo la connessione della VPN attiva, create un nuovo account Google cliccando a questo link Una volta fatto ciò, sempre con la VPN accesa e funzionante, recatevi sul Google Play Store e cliccando sull’immagine del vostro profilo cambiate l’account attivo con il nuovo appena creato Ora cercate Clash Quest nella barra di ricerca oppure cliccate questo link al Google Play Store Effettuate il download e l’installazione dell’applicazione

Mi raccomando, alla prima apertura dell’app è fondamentale che la VPN sia ancora attiva e funzionante in modo da permettere all’app di verificare la posizione del vostro profilo Google appena creato. Una volta effettuato il login potrete spegnere la VPN.

Ora siete pronti a godervi in anteprima Clash Quest sul vostro smartphone o tablet Android!

Come scaricare Clash Quest su iOS

La procedura per il download di Clash Quest su iPhone o iPad è molto simile a quella per Android e richiede la creazione di un nuovo Apple ID, che come l’account Google è completamente gratuito, ma non richiede l’utilizzo di una VPN.

Aprite l’Apple App Store ed effettuate il logout dal vostro Apple ID Ora cliccate su Accedi e selezionate la voce per la creazione di un nuovo account Inserite tutti i dati necessari ed utilizzate uno dei Paesi in cui l’app è disponibile nel campo Regione, noi abbiamo scelto la Norvegia Come metodo di pagamento selezionate Nessuno, questo passo è importante o vi verranno richiesti i dati di un conto o di una carta del Paese da voi scelto Vi verrà inviata una mail con un codice di verifica per completare la creazione dell’account, inseritelo quando richiesto Una volta effettuato l’accesso, cercate nell’App Store Clash Quest (oppure cliccate qui) ed effettuate il download

Una volta installata l’app sarete liberi di giocare con il nuovo titolo Supercell per tutto il tempo che vorrete!