Ultimamente non si fa altro che sentire parlare di ChatGPT e di come l’intelligenza artificiale inizi sempre più a far parte delle nostre vite, dandoci in molti casi anche un degno supporto professionale in ambito lavorativo. Ogni giorno vediamo nuove app sugli store dei vari dispositivi che permettono agli utenti di utilizzare ChatGPT in mobilità sui propri device come smartphone, tablet e smartwatch.

Oggi con questa guida vi spiegheremo in che modo poter integrare ChatGPT all’interno di Telegram, tramite l’utilizzo di diversi pratici bot che si interfacciano con le API di OpenAI. Configurarli è facile e alla portata di tutti, vediamo subito come fare!

rawpixel.com - Freepik

Prima di iniziare, però, ci teniamo a precisare che l’uso di questi bot, in alcuni casi, potrebbe richiedere un investimento in denaro per sbloccarne l’utilizzo completo. Acquistare una sottoscrizione permetterà di supportare gli sviluppatori e ottenere il massimo da questi bot in termini di funzionalità.

Come utilizzare ChatGPT su Telegram grazie a BuddyGPT

Il primo bot che prenderemo in esame è BuddyGPT, un chatbot basato sulle API di OpenAI che può generare immagini e testi complessi. Per configurarlo sul vostro account Telegram procedete come segue:

Sul vostro dispositivo visitate il sito web ufficiale di BuddyGPT e selezionate l’icona con su scritto “ Try for free on Telegram “

“ Nel pop-up che compare, selezionate Apri per essere riportati all’applicazione di Telegram

per essere riportati all’applicazione di Telegram Selezionate il tasto di avvio in basso nella schermata di BuddyGPT e sarete pronti per chattare immediatamente con il bot

Questo bot vi consente di usufruire di soli 15 messaggi e 5 immagini gratuite al mese. Se volete sbloccare le sue funzionalità, dovrete sottoscrivere un abbonamento.

Come utilizzare ChatGPT su Telegram grazie a Roger da Vinci

Il prossimo chatbot per Telegram che andremo a mostrarvi si chiama Roger da Vinci ed è basato su GPT-3. Questo chatbot, rispetto ad altri, è completamente gratuito e vi permette di conversare generando testi molto chiari e ben articolati. Andiamo subito a vedere come configurarlo su Telegram:

Apriamo il sito web ufficiale di Roger da Vinci

Una volta dentro al sito, selezionate il pulsante con su scritto “ Use with Telegram ” e successivamente Apri sul pop-up che vi reindirizza a Telegram

” e successivamente sul pop-up che vi reindirizza a Telegram Il bot vi invierà un messaggio di benvenuto con una dichiarazione sulle responsabilità e la richiesta di registrazione per avere accesso alle sue funzionalità. Cliccate sul link inviato e compilate i campi richiesti con i vostri dati

Una volta compilati i dati, confermate con il tasto “ Sign Up ” e successivamente selezionate “ OK “

” e successivamente selezionate “ “ A questo punto verrete reindirizzati su Telegram e potrete iniziare ad usare il bot

Roger vi permetterà di generare porzioni di codice, poesie e testi di ogni genere. Al momento il bot risulta essere completamente gratuito e senza limiti di utilizzo.

Come utilizzare ChatGPT su Telegram grazie a ChatGPT Bot

ChatGPT Bot si basa su GPT-3 di LLM. Come tutti i suoi rivali, può generare tantissimi contenuti permettendo fino a 30 messaggi gratuiti al giorno, mentre con la versione premium da 5 dollari al mese, vi fornisce la possibilità di inviare fino a 100 messaggi. Per configurarlo, procediamo come segue:

Aprite il seguente link dal vostro smartphone, e selezionate “ Apri ” sul pop-up che vi compare a video

” sul pop-up che vi compare a video Una volta aperta la chat, avviate il bot tramite il pulsante in basso

Una volta effettuato l’accesso, il bot vi darà il benvenuto con un messaggio in cui vi spiega cosa è in grado di fare, ed avrete immediato accesso alle sue funzionalità

Questi erano solo alcuni dei metodi disponibili per poter integrare ChatGPT sui vostri dispositivi mobili tramite l’uso di Telegram. Esistono molte altre alternative per poter accedere a questi chatbot, ma questi in particolare di cui vi abbiamo parlato risultano essere particolarmente facili da usare e funzionali (oltre che totalmente gratuiti in alcuni casi).

E voi, avete mai integrato ChatGPT su Telegram? In che modo accedete alle funzionalità dell’intelligenza artificiale sui vostri dispositivi mobili? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.