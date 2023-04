Whatsapp ha (finalmente) introdotto la possibilità di usare Whatsapp su più di un telefono. Da oggi è possibile collegare un altro smartphone nello stesso modo in cui colleghiamo sistemi desktop e tablet; la nuova funzione è in distribuzione in questi giorni, e se non l’avete ancora ricevuta potrebbe bastare aspettare qualche giorno.

Come attivare Whatsapp su un secondo telefono

La procedura è abbastanza semplice, anche se forse non è proprio “a prova di tonto”, e infatti Meta stia lavorando su un sistema alternativo, che prevede l’uso di codici di autenticazione. In ogni caso, ecco come fare.

Prima di tutto bisogna procedere a una nuova installazione di Whatsapp sul secondo telefono. Questo passaggio è molto importante perché l’opzione per collegare un account esistente è disponibile solo durante la prima configurazione: se inserisci un account, poi non puoi più linkarne un secondo. Se volete avere due account diversi sullo stesso telefono, vi servirà una di quelle UI (tipo la MIUI di Xiaomi) che permettono di clonare un’app e averne così due istanze differenti.

Come configurare Whatsapp su un secondo telefono

Dunque, sul telefono secondario bisogna toccare i tre puntini in alto a destra e selezionare “Collega un account esistente“: sarà visualizzato con codice QR con il logo d Whatsapp in mezzo. Sul telefono principale, bisogna andare sulla chat principale, e selezionare “Dispositivi Collegati” e poi il pulsante “Collega un dispositivo“. Bisognerà dare a Whatsapp l’autorizzazione a usare la fotocamera, anche per una volta sola.

Con lo smartphone principale, poi, bisogna inquadrare il codice QR sul telefono secondario.

Whatsapp riconosce automaticamente il codice QR e abbina i due smartphone, legandoli allo stesso account. Da questo punto in poi, potrete leggere e mandare i messaggi anche dallo smartphone secondario.

Privacy e sicurezza

La possibilità di abilitare Whatsapp su un secondo telefono porta con sé alcuni rischi. Per esempio, qualcuno potrebbe approfittare di una distrazione del legittimo proprietario e clonare il suo account, per poi potersi leggere le conversazioni in tutta calma. Per limitare i rischi, è consigliabile abilitare la verifica in due passaggi su Whatsapp; una funzione che rende più difficile il controllo di Whatsapp su un altro dispositivo, se non si conosce la password.

Inoltre, chi pensa di poter essere vittima di stalking tramite questo strumento, dovrebbe controllare almeno ogni tanto la lista dei dispositivi collegati a Whatsapp: se vedete un dispositivo che non dovrebbe esserci, basta toccarlo per interrompere la connessione.