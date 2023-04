Ormai l’intelligenza artificiale fa parte delle nostre vite e della nostra quotidianità, ed è in grado di aiutarci a risolvere diverse problematiche in ambito lavorativo e non, semplificandoci la vita. Tra le intelligenze artificiali più conosciute e utlizzate, abbiamo ChatGPT, un engine neurale che ormai non ha bisogno di presentazioni, dal momento che viene utilizzato all’interno di numerosissimi progetti e servizi sparsi per il web.

Anche se attualmente ChatGPT è stato bloccato in Italia, esistono diversi escamotage per poterlo utilizzare nel nostro Paese. In questo articolo vi spiegheremo in che modo potete utilizzare ChatGPT facilmente sui vostri dispositivi Android e iOS, ma prima facciamo alcune precisazioni necessarie per chiarire in che modo poter aggirare i blocchi, fin quando il ban non verrà rimosso.

Come aggirare il Ban di ChatGPT in Italia

Come dicevamo, attualmente ChatGPT è stato bloccato dal garante della privacy in Italia fino alla pubblicazione di nuovi adeguamenti da parte dell’azienda OpenAI. Per aggirare questo blocco, esistono diversi metodi più o meno laboriosi.

Se siete in cerca di una soluzione semplice e veloce, vi basterà scaricare l’applicazione di Microsoft Bing sui vostri dispositivi iOS o Android, oppure la tastiera SwiftKey, dal momento che l’azienda di Redmond ha integrato le librerie GPT-4 nei suoi servizi.

Se siete dei puristi e volete sfruttare il sito ufficiale di ChatGPT di cui andremo a parlare a breve, potete utilizzare una VPN per dispositivi mobili in modo da dirottare la vostra connessione in un altro Paese dove il ban non è presente. Se siete alla ricerca di una VPN e non sapete quale scegliere, potete dare un’occhiata alla nostra guida sulle migliori VPN per Android.

Come utilizzare ChatGPT su iPhone e Android

Una volta configurata la vostra VPN (almeno fin quando il ban in Italia non verrà rimosso), aprite il browser del vostro smartphone, e procedete come segue:

Recatevi all’indirizzo chat.openai.com.

Accedete con le vostre credenziali (o registratevi se non lo avete ancora fatto)

Una volta effettuato il login, confermate le dichiarazioni di responsabilità visualizzate a video prima di iniziare ad utilizzare ChatGPT.

Come per la versione desktop, potete accedere alle conversazioni precedenti o eseguire l’upgrade a ChatGPT Plus pagando l’abbonamento. Per accedere a queste e altre opzioni, vi basterà selezionare l’icona del menu nell’angolo in alto a sinistra.

È possibile integrare anche le funzioni di ChatGPT nell’assistente vocale di Apple tramite un apposito comando rapido, in modo da poter utilizzare la vostra voce per comunicare con l’intelligenza artificiale, la quale provvederà a rispondere alle vostre richieste tramite la voce di Siri. Se volete optare per questa via, potete dare un’occhiata al seguente articolo, in cui vi abbiamo ampiamente parlato di questa possibilità.

App ChatGPT di terze parti per Android e iOS

Nonostante l’enorme successo di ChatGPT, l’assenza di un’app mobile ufficiale si fa sentire. Il servizio, comunque, è ormai integrato in diversi servizi tra cui quelli di Microsoft come già accennato in precedenza. Tuttavia, esistono app di terze parti che cercano di colmare questa mancanza, fungendo da interfaccia diretta con il chatbot di OpenAI. Di seguito vi proponiamo due delle migliori alternative in ambito Android e iOS:

Se siete utenti iPhone, potete scaricare Perplexity. L’app utilizza un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale GPT-4 e replica molte delle funzionalità di ChatGPT. Perplexity può fornire anche le fonti per le sue risposte, cercare informazioni su internet e vi permetterà anche di effettuare ricerche vocali.

Se siete utenti Android, potete scaricare Nova. Questa app di terze parti, utilizza attualmente GPT-4 e offre un completo supporto multilingue, la cronologia delle chat e la possibilità di condividere le chat con il bot direttamente dall’app.

Se state cercando un’app di terze parti affidabile, vi invitiamo a provare quelle appena citate, dal momento che è possibile incorrere facilmente in diverse truffe utilizzando app di dubbia provenienza che potrebbero rubare i vostri dati, importunarvi con una raffica di pubblicità, o peggio ancora, farvi pagare senza motivo servizi offerti gratuitamente da altre app.

Questi erano i migliori metodi per poter usufruire di ChatGPT sui vostri smartphone. E voi li conoscevate? Quale metodo utilizzate per accedere a ChatGPT sul vostro telefono? Fatecelo sapere sotto nei commenti.