Quante volte vi è capitato che qualcuno vi chiedesse la password del router di casa vostra, facendovi sprofondare nel panico più totale perché troppo lunga e complessa da ricordare? O magari semplicemente il vostro router non è agilmente raggiungibile e necessitate di connettere un nuovo dispositivo.

Niente paura, oggi parleremo di come riuscire ad accedere facilmente a tutte le vostre password Wi-Fi salvate sui dispositivi Android e come condividerle!

Le vostre password, una volta configurate sul vostro dispositivo Android, sono facilmente accessibili in pochi click e facilmente condivisibili con chi volete. Una volta sbloccato il dispositivo, basteranno pochi semplici passi.

Questa procedura, in linea di massima, è la medesima su quasi tutti i dispositivi Android, anche se alcuni prodotti potrebbero avere nelle impostazioni le voci riorganizzate in alcuni sotto-menu per via delle personalizzazioni software pensate dal produttore. Basandovi su questa guida, tuttavia, dovreste riuscire a raggiungere comunque il vostro scopo. Potrete applicare questa procedura su tutti i dispositivi con Android 10 o superiore.

Aprite le Impostazioni sullo smartphone che è già connesso alla rete

sullo smartphone che è già connesso alla rete Fate click su Rete e Internet

Selezionate la voce Internet

Trovate la rete di cui necessitate la password

Selezionate l’icona a forma di ingranaggio a destra della rete interessata

Selezionate Condividi dove vedete l’icona di un QR Code

dove vedete l’icona di un QR Code Inserite il codice di sblocco del dispositivo o utilizzate l’autenticazione biometrica per confermare

A questo punto potete far scansionare il QR Code alla persona a cui dovete dare la password, condividerla manualmente copiando la password che viene scritta sotto al codice QR oppure utilizzare le funzionalità Nearby share

Oggigiorno, dopo l’esperienza avuta con la pandemia di Covid-19 che ci ha reso più o meno tutti in grado di riuscire a scansionare un codice QR tra ristoranti e green pass, dovrebbe esser facile per tutti riuscire nell’impresa di condividere le nostre password tramite questo comodissimo strumento digitale. Per chi ancora non sapesse come fare, può accedere alla fotocamera del proprio dispositivo Android e, dopo aver inquadrato il codice, cliccare sul banner a video seguendo le istruzioni sullo schermo per terminare l’accesso.

Alcuni smartphone un po’ più vecchi potrebbero necessitare di applicazioni esterne facilmente scaricabili dal Google Play Store come QR Code Reader. Nel peggiore dei casi, se proprio non riusciste nell’impresa, potrete sempre copiare la password manualmente.

Nel complesso questo metodo risulta comodo nei casi in cui, per migliorare la sicurezza della rete, si scelgono password particolarmente complesse e difficili da condividere manualmente, ritrovandoci magari a guardare sotto al router gridando ad un amico o parente lettere e numeri “case sensitive” che quasi sempre sbaglieranno a digitare.

Sui dispositivi Android troppo vecchi con Android 9 o precedente, per poter condividere le proprie password sarà necessario aver effettuato la procedura di Root e affidarsi a software di terze parti come WiFi Password Viewer. Se non avete le competenze per sbloccare il vostro dispositivo Android, vi suggeriamo di abbandonare l’impresa dal momento che potreste danneggiare il vostro dispositivo compromettendone le funzionalità.

L’alternativa per la gestione e la condivisione delle proprie password (non solo della rete WiFi), potrebbe essere adottare un gestore di password. Questo tipo di programmi permette di salvare in un comodissimo portachiavi crittografato tutte le vostre password, in modo da proteggerle dai male intenzionati e visualizzarle all’occorrenza in base alle vostre richieste.

Per chi non avesse esigenze particolari, Google integra tra i suoi servizi un comodo portachiavi in grado di salvare tutte le vostre password sul vostro account Gmail, in modo da poterle condividere su tutti i vostri dispositivi Android e non solo. Se ad esempio installate su PC, Mac o Linux il browser Chrome, potrete in qualunque momento accedere alle vostre password in automatico semplicemente configurando il vostro account Google. Ogni volta che dovrete compilare un campo password su uno dei siti di cui avete memorizzato la chiave d’accesso sul vostro portachiavi, il browser compilerà per voi in automatico l’apposito campo. Inoltre, dalla pagina dedicata sul vostro account Google, potrete gestire il vostro portachiavi visualizzando le password, modificandole o eliminandole.

Questo tipo di soluzioni, risultano essere molto comode, in quanto ci aiutano a tenere al sicuro le nostre password (è bene abilitare sempre l’autenticazione a due fattori sul proprio account Google per evitare accessi indesiderati da parte dei male intenzionati). In caso di data breach su uno dei siti che abbiamo configurato sul nostro portachiavi, Google ci avviserà di dover cambiare la nostra password ormai non più sicura, dicendoci anche su quali siti effettuare l’operazione.

E voi? come gestite le vostre password? fatecelo sapere sotto nei commenti.