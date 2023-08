L’attesa è quasi finita per tutti gli appassionati di tecnologia e gli ammiratori del marchio Apple, poiché il 12 settembre segna un giorno importantissimo con l’evento di lancio degli iPhone 15 (e non solo).

L’evento avrà luogo in persona nello storico Steve Jobs Theater, situato nell’iconico Apple Park, ma può essere seguito online. Mentre le lancette si avvicinano alle ore 19:00, preparatevi a svelare le ultime innovazioni che Apple ha da offrire.

L’Apple Park, la sede principale di Apple a Cupertino, California, ospita uno dei luoghi più emblematici del settore tecnologico: lo Steve Jobs Theater. Questa struttura all’avanguardia è stata appositamente progettata per eventi di lancio e presentazioni speciali. Con la sua architettura futuristica e la luce naturale che permea l’ambiente attraverso il tetto in vetro, lo Steve Jobs Theater è il luogo ideale per rivelare i prodotti più attesi di Apple.

Ma l’evento non è solo destinato a coloro che hanno l’opportunità di essere fisicamente presenti. Gli sforzi di Apple nel collegare il mondo digitale con l’esperienza dal vivo sono evidenti attraverso la trasmissione in streaming dell’evento. La live consente a milioni di spettatori in tutto il mondo di sintonizzarsi e condividere l’emozione mentre Apple svela le ultime creazioni.

Il sito ufficiale di Apple, il canale YouTube dell’azienda e l’app Apple TV da installare sui più famosi prodotti del brand sono le opzioni a vostra disposizione per seguire l’evento in diretta.

Non solo giornalisti e analisti, ma anche influencer e personalità di spicco sono attesi all’evento in presenza. Questi ospiti privilegiati avranno l’opportunità di toccare con mano le nuove tecnologie, condividere le loro impressioni e fornire un contesto più ampio alle innovazioni presentate.

Quindi, segnate il 12 settembre alle 9:00 sul vostro calendario e preparatevi per essere testimoni di un evento che lascerà un’impronta duratura nella storia di Apple che per la prima volta presenterà degli iPhone con porta USB Tipo-C e tantissime altre novità.

