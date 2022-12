Comprare follower su Instagram, o qualsiasi altro social media, è da sempre un argomento controverso; non è facile, infatti, divincolarsi e capire al meglio quando e come farlo.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio come funziona questa pratica, il rapporto rischio-beneficio e dove acquistare follower in maniera sicura.

Comprare follower Instagram funziona?

Il numero di follower e like su Instagram è ad oggi un parametro estremamente importante per determinare la popolarità e l’autorevolezza di un profilo.

Non tutti utilizzano i social media esclusivamente per svago; molti vorrebbero trasformarlo in una vera e propria professione, ma purtroppo è proprio qui che le cose si fanno più complesse.

La competizione online oggigiorno è alle stelle ed emergere è sempre più difficile: un profilo di qualità non è più sufficiente per avere successo, per questo è necessaria una spinta in più.

In base al principio di riprova sociale di Robert Cialdini, l’essere umano è per sua natura spinto a seguire le masse, ovvero, se una cosa la fanno tutti (o in molti), sarà sicuramente interessante, giusta, bella e meritevole di attenzione.

Questo nel nostro caso si traduce in una semplice considerazione: se un profilo è seguito da molte persone sarà sicuramente più interessante e degno di nota.

Profili con poco seguito tendono ad essere ignorati, e questo purtroppo è un grande handicap molto difficile da colmare quando si vuole avviare un profilo Instagram professionale.

Come risolvere questo problema?

Se la tua risposta è quella di acquistare follower a più non posso in modo tale da gonfiare le statistiche del profilo, non ci siamo.

La soluzione, infatti, è quella di applicare la giusta strategia di lungo termine che ti permetta di far crescere il tuo profilo molto più velocemente e nella maniera più naturale possibile, nonostante l’acquisto di interazioni.

Vediamo insieme come fare.

Quando acquistare follower o like e quando no

Acquistare follower o like non è illegale né tantomeno ti espone a rischi concreti sulla piattaforma se fatto in maniera intelligente; anzi, applicando la giusta strategia potrebbe rivelarsi una soluzione vincente.

La strategia è quella di far apparire il tuo profilo sempre più attraente, aumentando gradualmente il numero di follower.

Un numero di follower più elevato comincerà a rendere pian piano il tuo profilo più credibile ed autorevole: questo renderà la promozione dello stesso estremamente più efficace.

Più seguaci si hanno, maggiore sarà il numero di utenti che inizieranno a seguirti spontaneamente.

Il trucco sta sempre nel bilanciare adeguatamente il numero di follower acquistati con quelli ricevuti organicamente.

Nel giro di pochi mesi potresti ottenere un profilo di tutto rispetto con un numero elevato di seguaci di cui buona parte ottenuti in maniera organica.

Quando comprare follower

per profili professionali e/o aziendali;

per nuovi profili o con pochi follower;

se si ha la giusta strategia di promozione.

Quando non comprare follower

per profili personali a scopo di svago;

se non si ha la giusta strategia.

Comprare follower su BCUBE Agency

Ora che abbiamo capito come funziona l’acquisto dei follower vediamo quale piattaforma utilizzare per ottenerli in maniera sicura ed affidabile.

Sul web attualmente esistono diverse piattaforme che offrono questo genere di servizi, ma non tutte sono affidabili, anzi diciamo che la truffa è spesso dietro l’angolo.

BCUBE Agency è sicuramente una tra le aziende leader in questo settore: attivo ormai da diversi anni, opera in tutta Europa ed offre servizi di alta qualità.

Comprare follower Instagram su BCUBE Agency è facile e sicuro, viene offerta un’assistenza 7 giorni su 7 a tutti i clienti e garanzie di ripristino in caso di perdita delle interazioni acquistate.

Vengono offerte inoltre soluzioni speciali per l’aumento di follower; difatti, ad un prezzo superiore è possibile comprare follower Instagram reali italiani tramite sistemi di promozione targettizzati. Questo renderà il profilo ancor più credibile ed autorevole.

Alcuni accorgimenti prima di procedere all’acquisto:

assicurarsi che il pacchetto di interazioni scelto sia quello giusto;

inserire correttamente il nome utente, meglio ancora il link/url del profilo o post;

il profilo dovrà essere pubblico;

possono volerci fino a 24/48h per erogare il servizio, in base alla soluzione scelta.

Conclusioni

In conclusione comprare follower Instagram potrebbe rivelarsi una soluzione vincente per avviare nuovi profili o per far crescere velocemente quelli già esistenti ma con pochi follower, l’importante è sempre avere una strategia efficace di promozione da portare avanti in contemporanea, come ad esempio sponsorizzate, collaborazioni, post su altri siti/blog o social media ecc.