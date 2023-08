Con l’ottica di migliorare l’esperienza utente e la lotta alla pubblicità invasiva, Android 14 introdurrà un’importante funzione che garantirà agli utenti un maggiore controllo sui permessi delle app. Addio pubblicità a schermo intero con il prossimo aggiornamento di Android?

Con l’arrivo di Android 14, i giorni in cui sarete bombardati da annunci inaspettati a tutto schermo potrebbero essere contati. Come rivelato dal sempre attento Mishaal Rahman su X (ex Twitter) la prossima versione di Android consentirà agli utenti di revocare l’autorizzazione USE_FULL_SCREEN_INTENT concessa ad alcune app. Questa autorizzazione consente alle app di visualizzare avvisi a tutto schermo. A volte questi permessi possono essere utili per mostrare sveglie o telefonate, ma spesso si traducono in pubblicità non richieste a schermo intero.

In Android 14, you can manually revoke the USE_FULL_SCREEN_INTENT permission from apps so they can't send you full-screen notifications.

Later this year, Google Play will auto revoke this permission from newly installed apps that don't provide calling or alarm functionality! pic.twitter.com/plCSZDz94f

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 9, 2023