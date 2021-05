Con Apple Watch 8 saprete quando è sicuro mettervi alla guida

Apple Watch Serie 7 arriverà sul mercato quest’anno, molto probabilmente durante il secondo semestre. Oggi però guardiamo al 2022 con i primi leak di Apple Watch 8 che ci indicano che tra due generazioni lo smartwatch porterà con se tante nuove caratteristiche per monitorare meglio lo stile della nostra vita.

A riferire quanto scriviamo nell’articolo è un report del The Telegraph, storica testata che si espone solo quando possiede determinate fonti autorevoli alle spalle.

Secondo il quotidiano britannico, Apple Watch 8 sarà tutto nuovo e non un’evoluzione degli attuali modelli. Questo perché dovrà fare spazio a tutta una nuova schiera di sensori – in aggiunta a quelli che già esistono – che avranno il compito di misurare il glucosio nel sangue, l’alcol nel sangue ed anche la pressione sanguigna. Questi, secondo le fonti, saranno disponibili a partire dal 2022.

Anche il CEO dell’azienda Rockley Photonics, dal quale si rifornisce di sensori l’azienda di Cupertino, ha riferito che proprio durante il corso del 2022 sarà pronto un sensore che, tramite una luce ad infrarossi, riuscirà a leggere tutta una serie di informazioni aggiuntive all’interno del sangue. Parametri che attualmente, per essere misurati, hanno bisogno di esami decisamente più invasivi.

Viste le potenzialità di cui probabilmente godrà l’Apple Watch serie 7, è credibile avere un Apple Watch 8 con tali caratteristiche. Tutto ciò sarà molto utile per monitorare la salute ma c’è di più. Pensiamo ad esempio ad avere sempre a disposizione una lettura della quantità dell’alcol presente nel sangue. In questo modo sapremo se il nostro tasso ci permette o no di metterci alla guida, in base alle leggi presenti nel Paese di appartenenza.

Insomma, gli smartwatch diventeranno sempre più utili a tenere sotto controllo il nostro stile di vita.