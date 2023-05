Il Pixel 8 Pro di Google sembra essere dotato di un sensore termico infrarosso, come mostrato in un video trapelato che mostra il funzionamento del termometro integrato.

Google Pixel 8 Pro potrebbe presentare un sensore termico all’infrarosso sulla parte posteriore, secondo quanto riportato da Kuba Wojciechowski. Questo è stato mostrato in un video tutorial trapelato in rete.

Il video, inizialmente condiviso su YouTube ma successivamente rimosso, mostra il Pixel 8 Pro con un design simile al suo predecessore. Presenta una sporgenza della fotocamera con tre telecamere, ma questa volta Google ha posizionato tutti e tre i sensori in un modulo a forma di pillola. Il Pixel 7 Pro aveva due telecamere insieme e una separata sul retro.

L’unica differenza è un nuovo sensore al di sotto del flash LED. Secondo quanto riportato da 91Mobiles, si tratta di un sensore termico infrarosso dedicato che può essere utilizzato per misurare la temperatura corporea. Questo sensore è simile a quelli utilizzati nei termometri senza contatto.

Il video tutorial mostra anche come funziona il termometro integrato nel Pixel 8 Pro. Innanzitutto, bisogna assicurarsi che la fronte e la pelle siano prive di accessori. Quindi, avvicinare il sensore infrarossi del telefono alla fronte, senza toccare la pelle. In seguito, spostare il telefono verso la tempia entro cinque secondi per completare la misurazione della temperatura. Dopo aver completato la misurazione, il telefono vibrerà e mostrerà la rilevazione.

Secondo quanto trapelato, il termometro integrato sarà disponibile solo nel Pixel 8 Pro in quanto richiede hardware aggiuntivo. Oltre a misurare la temperatura corporea, il Pixel 8 Pro sarà in grado di misurare la temperatura degli oggetti. I dati saranno memorizzati localmente e gestiti attraverso Android Private Compute Core.

Non si tratta del primo telefono dotato di sensore di temperatura integrato. Infatti, questa caratteristica era presente nell’Honor Play 4 introdotto nel 2020. È solo che questa funzione non è stata ampiamente adottata da altri produttori di smartphone, ma Google sembra voler compiere un passo in questa direzione con il Pixel 8 Pro.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.

This phone looks I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better #Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google

Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u

— Neil Sargeant (@Neil_Sarg) May 18, 2023