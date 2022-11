Se pensavate di acquistare uno smartphone Android top di gamma e cercavate un’occasione a cui è impossibile dire di no, consigliamo di prepararvi agli acquisti, poiché avrete modo di acquistare il Galaxy S22 Ultra a soli 799,00€. La promozione è attiva sullo store ufficiale Samsung, a cui dovrete applicare il codice sconto “GALAXYEXTRA“, che taglia il prezzo già scontato di altri 100,00€, rendendo questo un vero e proprio affare di fine anno.

Il coupon, valido fino al 28 novembre, è compatibile con la versione da 128GB, 256GB e 1TB, mentre per la 512GB dovrete usare il codice “SAMSUNGBF“, quest’ultimo vi garantirà un risparmio del 25%. Le occasioni sono ottime a prescindere dalla versione, anche se crediamo che sarà la 128GB a interessare il maggior numero di persone, dato che con meno di 800 euro potranno acquistare uno dei migliori smartphone del 2022, il migliore in assoluto se si considera solo il comparto fotografico, grazie alle sue incredibili capacità di ingrandimento.

Presentato nella prima parte del 2022, Galaxy S22 Ultra non è solo uno smartphone all’avanguardia, ma è a tutti gli effetti anche un Note, come testimonia la presenza della S Pen, la prima ad essere integrata in un modello della serie Galaxy S. Un dispositivo che eredita quindi le peculiarità dell’amata serie Note di Samsung che, unendo le tipiche caratteristiche della gamma S, fa sì che S22 Ultra sia uno smartphone completo e ricco di funzionalità esclusive. Molte di queste si trovano appunto nelle app progettate per sfruttare la S Pen che, tra le altre, cose, vanta una velocità di risposta sullo schermo di soli 2,8 ms, il che significa che il puntatore e la scrittura seguiranno con precisione i movimenti e gesti della vostra mano. Questo permette di svolgere molte operazioni con semplicità e fluidità, assicurata dal chip proprietario Exynos 2200.

Galaxy S22 Ultra, come detto, lo si acquista anche per le sue incredibili doti fotografiche, basate su di un totale di 5 sensori, ognuno pensato per soddisfare esigenze diverse. Il principale da 108 MP scatta foto di altissima qualità, con un pizzico di saturazione che male non fa agli amanti di Instagram, ma non sono da meno l’ultra grandangolare e soprattutto quelli dedicati allo zoom. A tal riguardo, di sensori dedicati all’ingrandimento ce ne sono ben due; un ottico da 10MP con zoom 3x e un periscopico sempre da 10MP realizzato però con obbiettivo in grado di arrivare a 10x senza perdita di dettagli. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, potrete poi scattare buone foto anche spingendovi oltre rendendo, di fatto, S22 Ultra un vero portento nel settore fotografico.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: inserire il coupon “GALAXYEXTRA” per ricevere lo sconto extra di 100€. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

