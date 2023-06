Se prima era impossibile effettuare o ricevere chiamate in caso di limitata copertura mobile, oggi grazie al nuovo servizio Voce WiFi di TIM si potrà parlare con il proprio smartphone sempre e ovunque, grazie alla tecnologia Voice Over WiFi (VoWiFi) anche nota come WiFi Calling.

TIM offre questa nuova funzionalità che permette ai propri clienti di trasferire il traffico delle chiamate voce dalla rete cellulare a quella wireless (sia pubblica che privata). Ciò è possibile grazie al protocollo VoWiFi, che permette di parlare senza problemi anche nei casi in cui la copertura mobile fosse limitata.

La nuova funzionalità non prevede costi aggiuntivi o il pagamento di un contributo di attivazione. La connessione avviene in maniera automatica in caso di limitata copertura mobile quando ci si avvicina a una rete WiFi su cui il cliente è registrato, sia di TIM che di altro operatore.

Il costo delle chiamate, quindi, rimarrà quello legato al proprio piano tariffario di rete mobile. TIM Voce WiFi è attivo per i clienti mobili TIM e funziona con qualunque connessione (Fibra, ADSL o altro) di TIM o di altro operatore. Da giugno anche le offerte di connettività mobile come FWA e Satellitare sono supportate.

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e i dettagli di questo nuovo e innovativo servizio di TIM.

Le caratteristiche del servizio Voce WiFi di TIM

Anche in Italia è disponibile la nuova tecnologia WiFi Calling e TIM offre ai propri clienti la possibilità di usufruire di questa funzionalità innovativa.

Con TIM Voce WiFi è possibile effettuare e ricevere chiamate sul proprio smartphone sfruttando la potenza di qualunque WiFi, sia a casa che in ufficio. Per farlo, però, bisogna rispettare due condizioni imprescindibili: essere clienti mobili TIM e possedere uno smartphone compatibile con il nuovo servizio (che deve essere abilitato aggiornando il sistema operativo all’ultima versione disponibile).

Per il cliente l’utilizzo è molto semplice poiché non è necessario attivare manualmente il servizio, che non prevede costi aggiuntivi. Infatti, le chiamate verranno gestite automaticamente dalla rete TIM tramite lo standard VoWiFi. TIM, inoltre, ha assicurato ai propri clienti che la qualità delle chiamate sarà molto elevata, comparabile ai migliori valori della rete mobile 4G. Occorre soltanto ricordare che, quando si effettua una chiamata utilizzando la tecnologia TIM Voce WiFi, non si possono ricevere o inviare SMS. In caso si abbia necessità di utilizzare questo servizio di messaggistica, ci si dovrà disconnettere dal VoWifi e passare nuovamente a rete mobile. La funzionalità è accessibile soltanto dall’Italia.

Il funzionamento del servizio Voce WiFi di TIΜ

Per poter usufruire del nuovo servizio TIM Voce WiFi l’utente non deve scaricare nessuna applicazione o attivare un’offerta dedicata. Come accennato il cliente TIM potrà inoltre collegarsi a una qualunque rete WiFi su cui è registrato, di TIM o di altro operatore.

TIM ha specificato che, oltre a potersi collegare con la propria rete di casa, sarà possibile sfruttare anche gli accessi pubblici che utilizzano la connessione FTTH, FTTC o ADSL.

Sono inoltre supportate anche le connessioni satellitari o FWA.

Gli smartphone compatibili con la nuova funzionalità TIM Voce WiFi

Per poter utilizzare Voce WiFi di TIM occorre possedere uno smartphone di ultima generazione che sia compatibile con tale tecnologia. Per scoprire la lista completa dei dispositivi idonei, si può visitare il sito ufficiale dell’operatore in cui è possibile consultare l’elenco dettagliato, diviso per marchi e modelli.

TIM ha precisato che la lista degli smartphone compatibili con Voce WiFi sarà ampliata costantemente e includendo tutti i dispositivi dei principali brand di telefonia mobile.

L’obiettivo dell’azienda è quello di permettere ad un’ampia platea di clienti di accedere alla nuova funzionalità con il proprio device, a condizione che sia uno smartphone non più vecchio di due anni.

Bisogna, quindi, recarsi sulla sezione dedicata del sito ufficiale di TIM e verificare la presenza del proprio telefono nella lista. Se non è presente non bisogna allarmarsi, ma continuare a consultare la pagina che riceverà regolarmente degli aggiornamenti.

Per maggiori informazioni vai su: https://www.TIM.it/fisso-e-mobile/mobile/servizi/voce-wifi

TIM consiglia anche di aggiornare il sistema operativo del proprio smartphone all’ultima versione disponibile, così da evitare problematiche di compatibilità con il servizio Voce WiFi.

In ogni caso, tutti i clienti TIM con uno smartphone compatibile riceveranno sul proprio dispositivo un SMS che informerà della possibilità di accedere alla nuova funzionalità, così da avere,un’ulteriore conferma di poter chiamare e ricevere chiamate.

Come capire quando la funzionalità TIM Voce WiFi è attiva durante le chiamate?

Molti utenti si chiedono come sia possibile capire se dal proprio smartphone si sta chiamando o ricevendo una telefonata con la nuova funziona TIM Voce WiFi.

È semplice: sul proprio device apparirà un’icona specifica che informerà gli utenti dell’utilizzo del servizio. Si tratta dell’icona di una cornetta che avrà accanto il classico simbolo del Wi-Fi (quest’ultima implementazione grafica dipende dal marchio dello smartphone).

L’icona sarà visibile sia dal tasto di avvio della chiamata che dal tastierino numerico di composizione del numero. Inoltre, sarà possibile visualizzare l’icona anche durante tutto il corso della chiamata, precisamente nella barra di notifica che si trova nella parte alta del display del proprio dispositivo.