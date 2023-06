Tra i tanti annunci dati durante la WWDC 2023, Apple ha presentato anche il porting della sua popolare app per le videochiamate, FaceTime, su Apple TV. Con il prossimo aggiornamento tvOS 17, sarà possibile utilizzare la fotocamera dell’iPhone o dell’iPad per effettuare videochiamate direttamente sullo schermo della vostra TV.

Facetime su Apple TV - Fonte: Apple

Per renderlo possibile, Apple utilizza la funzione Continuity Camera. Quando si avvia l’app FaceTime sulla Apple TV, questa si connette automaticamente all’iPhone o all’iPad nelle vicinanze. È anche possibile trasferire una chiamata FaceTime esistente dall’iPhone all’Apple TV.

L’interfaccia di FaceTime su Apple TV è stata progettata per tenere facilmente sotto controllo tutti i partecipanti alla chiamata. Centra in modo intelligente gli altoparlanti e adatta l’inquadratura quando le persone si uniscono o lasciano la chiamata. È inoltre possibile utilizzare tutti gli stessi effetti di FaceTime che si è soliti utilizzare su iPhone o iPad.

Oltre alle normali chiamate FaceTime, è possibile utilizzare SharePlay per guardare film e programmi televisivi insieme ad amici o familiari. SharePlay vi permetterà di trasmettere contenuti dalle app supportate alla vostra Apple TV e di guardarli in sincronia con tutti i partecipanti alla chiamata.

“tvOS 17 trasforma lo schermo più grande della casa con FaceTime e nuove funzionalità di videoconferenza, dando agli utenti di Apple TV 4K la possibilità di connettersi facilmente con chiunque direttamente dal proprio salotto”, ha dichiarato Bob Borchers, vicepresidente Worldwide Product Marketing di Apple. “Le nuove funzioni e i miglioramenti apportati rendono Apple TV più semplice da usare e ancora più piacevole, rafforzando il suo ruolo di opzione migliore in assoluto per il salotto di casa per i clienti Apple.”

Gli sviluppatori potranno inoltre sfruttare l’API Continuity Camera di Apple per Apple TV. Ciò consentirà ad altre app di videochiamata, come Zoom e WebEx, di utilizzare le fotocamere di iPhone e iPad per effettuare videochiamate sulla Apple TV.

La nuova app FaceTime per Apple TV farà parte dell’aggiornamento tvOS 17, che dovrebbe essere rilasciato nel corso dell’anno.