Connessioni fisse in Italia durante il 2019, nPerf ha diffuso i risultati: Fastweb è in testa

La piattaforma nPerf ha appena emanato un comunicato stampa in cui è stato rivelato il barometro relativo alle connessioni fisse in Italia. A quanto pare, è stata Fastweb a fornire le migliori prestazioni in Italia durante il 2019.

nPerf è un servizio che offre gratuitamente agli utenti uno strumento, disponibile anche per iOS e Android, che permette di analizzare la propria connessione a internet. A fine anno, la società ha potuto realizzare uno schema in cui sono stati palesati i risultati ottenuti dagli utenti italiani.

In testa alla classifica degli operatori di telefonia troviamo Fastweb, che ha offerto agli utenti una latenza inferiore a 40 ms e una velocità in upload di 25 Mb/s. L’azienda italiana di telecomunicazioni ha complessivamente ottenuto 110.754 nPoints. Con una differenza esigua, segue Vodafone, con 109.257 punti.

A offrire la velocità di download più elevata è stata Wind Tre, con 62 Mb/s (107.741 nPoints). Telecom Italia, con 96.164 nPoints, ha conquistato il primato per quanto riguarda la velocità di download nella categoria fibra (FTTH), con un risultato che arriva a 300 Mb/s.

Il servizio ha annunciato che dal 1º gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 sono stati 1.060.349 i test eseguiti da utenti italiani.