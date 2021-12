Connettività fissa e mobile, l’Italia è tra i Paesi con le tariffe più basse

L’Italia è uno dei Paesi in Europa con le tariffe più basse per la connettività broadband fissa e mobile. Il dato emerge dallo studio French Telecoms Economics 2020 condotto da Arthur D. Little e presentato ufficialmente dalla Fédération Française des Télécoms: nella classifica, l’Italia si piazza al terzo posto con 30 euro di spesa media per la connettività fissa e al secondo con 14 euro di spesa media per la connettività mobile.

Insomma, l’Italia sarebbe uno dei Paesi più “low cost” in relazione a questo genere di spesa. Nella seconda parte, il report segnala anche le difficoltà del comparto, segnato da una crisi sempre più ingente a partire dallo scoppio dell’emergenza Covid-19. In quest’ultimo periodo, infatti, gli operatori hanno condotto molti investimenti allo scopo di sostenere la digitalizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Il Paese con cui l’Italia condivide questo primato è la Francia: si può vedere dal grafico che anche oltralpe le tariffe dei servizi di Tlc sono particolarmente basse.

Parlando nello specifico di tariffe triple play per la connettività broadband fissa, l’Italia si colloca al terzo posto preceduta dalla Polonia, con un costo medio di 15 euro, e dalla Francia, a quota 25 euro. All’Italia, come detto, corrisponde una media di 30 euro.

Tutte le stime sono state fatte prendendo in considerazione le tariffe a prezzo pieno, quindi escludendo le promozioni spesso applicate dagli operatori.

I Paesi dove il costo delle offerte è più alto sono gli Stati Uniti, che si distaccano nettamente dagli altri con ben 94 euro di spesa mensile. Restando in Europa, invece, è la Germania la più cara (45 euro).

Considerando le offerte mobile, il costo negli Stati Uniti è pari a 68 euro, mentre quello in Germania si attesta ancora una volta a 45 euro. In entrambi i casi, seguono a ruota Spagna e Regno Unito.