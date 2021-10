Conoscete tutti i prodotti Apple? Questo sicuramente no!

La Apple che conosciamo non è solo iPhone, iPad e Mac. Nella sua storia, seguendo il filo dell’innovazione tecnologica, ha realizzato dei prodotti che avevano un utilità specifica per l’epoca ed ora valgono una fortuna.

Tra il 1993 e il 1995 la società di Cupertino realizzò un prodotto chiamato VideoPad (oggi vintage) che altro non era che un PDA, capace di fare le veci di un assistente personale digitale.

Questo fantastico e pregiato cimelio è stato messo in lista da Bonhams che lo farà partecipare ad un’asta organizzata per il 3 novembre. Si stima che la compravendita possa essere chiusa tra i 8000 e i 12 mila dollari.

VideoPad 2 era un prototipo partorito dalla mente del CEO dell’epoca John Sculley, massimo dirigente che anticipò l’avvento di Steve Jobs alla fine degli anni ’90.

VideoPad 2 era fatto a posta per i business man con un design semplice ed immediato. Una volta aperto si poteva accedere a due display, uno per seguire il meeting e uno per prendere appunti. E’ molto probabile fosse stato pensato anche per l’utilizzo di uno stylus compatibile.

A corredo anche una fotocamera, altoparlanti stereo per una diffusione ottimale, un’espansione tramite scheda di memoria e una porta compatibile per il collegamento alla rete telefonica.

Oltre a questo modello, Sculley aveva pensato anche a VideoPad 1 e 3. Non intesi come generazione precedente e successiva ma 3 prodotti da far vagliare al CDA per poter scegliere il migliore. A quando afferma la fonte VideoPad 1 e 3 non esistono più – neppure un esemplare – mentre il VideoPad 2 in questione è l’unico rimasto al mondo e questo può fare la gioia dei collezionisti.

Il 3 novembre non è affatto lontano e siamo curiosi in quanto si concretizzerà la sua vendita all’asta.