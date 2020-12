CoopVoce regala 100 Giga agli studenti: ecco come attivare GigaScuola

CoopVoce è accanto agli studenti in questo periodo in cui le lezioni si svolgono a distanza. L’operatore regala 100 Giga in 4G, da consumare entro il 31 gennaio 2021, a tutti gli utenti con età inferiore ai 25 anni. L’opzione si chiama GigaScuola 100GigaDi+ e non viene attivata automaticamente. È necessario, infatti, farne richiesta attraverso un modulo scaricabile dal sito ufficiale.

Come attivare GigaScuola 100GigaDi+? L’opzione è attivabile gratuitamente entro la stessa data in cui sarà possibile utilizzare i Giga offerti, ossia il 31 gennaio 2021. Per attivarla, è sufficiente scaricare il modulo presente sul sito CoopVoce a questo link, compilare il form in tutte le sue parti, firmarlo e inviarlo all’indirizzo e-mail gigascuola@coopvoce.it allegando una copia del documento di identità del richiedente.

Entrambi i moduli non dovranno superare i 5MB di dimensione e i formati accettati sono JPEG e PDF. La richiesta può essere inoltrata anche da un genitore, intestatario della linea, avente un figlio impegnato in attività di didattica a distanza. Una volta inoltrata la richiesta, un incaricato verificherà le informazioni e procederà con l’attivazione dell’opzione. Il cliente sarà avvisato dell’avvenuta attivazione tramite un SMS. GigaScuola 100GigaDi+ si disattiverà automaticamente dopo il 31 gennaio 2021 o all’esaurimento dei 100 Giga messi a disposizione.

L’opzione è compatibile con tutte le offerte CoopVoce ad eccezione di quelle che prevedono navigazione internet a tempo. Per utilizzare i 100 Giga in più, bisogna avere sempre attiva l’offerta principale CoopVoce. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale a questo link.