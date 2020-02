Coronavirus, annullato ufficialmente il Mobile World Congress 2020

Il Mobile World Congress 2020 non si farà. La GSMA, associazione internazionale organizzatrice della fiera spagnola, lo ha ufficialmente annunciato pochi minuti fa. La decisione arriva a seguito dell’emergenza Coronavirus, che negli scorsi giorni aveva già spinto molte aziende di primo piano a rinunciare alla manifestazione. Insomma, un epilogo annunciato.

Le precauzioni sanitarie per il Coronavirus rendevano, già in partenza, difficoltosa la gestione di una manifestazione enorme come il Mobile World Congress. Stiamo parlando di un evento che attira oltre 100.000 persone, provenienti da ogni parte del mondo. Potenzialmente l’ambiente ideale per la nascita di nuovi focolai del virus, da qui la decisione di annullare l’edizione 2020.

Una perdita economica importante per Barcellona, sede della fiera. Si stima infatti che il Mobile World Congress abbia un impatto di 490 milioni di euro, oltre a generare 14.000 posti di lavoro (molto dei quali comunque temporaneai). Tutto questo senza dimenticare come anche l’industria degli smartphone, in minima parte, subirà una perdita, soprattutto in termini pubblicitari e commerciali.

Staremo a vedere quelle che saranno le decisioni da parte delle varie aziende. Al di là infatti di quelle già ritiratisi dalla fiera, alcune hanno in programma eventi a Barcellona prima di quello che era il giorno di inizio ufficiale della manifestazione (lunedì 24 febbraio), in alcuni casi anche al di fuori della struttura del Mobile World Congress. Provvederemo ad aggiornare l’articolo non appena ci saranno nuove informazioni a riguardo.