Coronavirus, Apple consiglia le app utili da utilizzare a casa

Per contrastare l’avanzata della pandemia COVID-19, siamo tutti costretti a rimanere a casa. Oltre a lavorare da remoto mettendo in pratica il cosiddetto smart working, ci ritroviamo ad avere molto più tempo da dedicare ad alcune passioni (come lettura o studio di una lingua straniera) e a dover utilizzare nuovi strumenti per restare in contatto con amici, parenti e colleghi. Ed ecco che Apple consiglia su App Store le “app per fare tutto da casa”.

A partire dalla sezione “Oggi”, gli esperti hanno elencato le migliori applicazioni suddividendole per categorie:

Impara qualcosa di nuovo: include app per imparare le lingue, per la formazione in generale come Coursera o Udemy, e libri interattivi per i più piccoli;

In contatto con amici e famiglia: raggruppa le applicazioni di messaggistica e videochiamata come ZOOM, Messenger, Skype o FaceTime;

In contatto con colleghi: propone servizi per creare gruppi di lavoro o applicazioni di messaggistica per team, come Slack, Twist, Convo e altri;

Leggi le ultime notizie: include le app mobile dei principali siti di informazione come Repubblica, TGCOM 24, Il Sole 24 ORE e altri;

Ascolta le notizie: propone le applicazioni per ascoltare podcast;

Allenati a casa: app che aiutano l'utente a svolgere esercizi fisici a casa;

App per meditare: per concedersi un momento di meditazione con sé stessi;

Ascolta suoni rilassanti: per un momento di relax in un periodo di particolare tensione;

Ritrova la pace interiore: propone applicazioni principalmente di Yoga;

Dai spazio alle emozioni: dai diari alle note, ciò che serve per appuntare le proprie sensazioni e i propri pensieri;

La spesa diventa facile: app per gestire la spesa direttamente dallo smartphone, come Groupon e Amazon;

Scopri nuove ricette preferite: applicazioni per sbizzarrirsi in cucina come GialloZafferano.

Insomma, è una raccolta che potrebbe tornare utile qualora stessimo pensando di utilizzare un’applicazione in più durante questo periodo di chiusura in casa, che sia per lavoro, per svago o per relax. Sono tante le iniziative che i vari colossi tecnologici stanno portando avanti per aiutare tutti gli utenti in un momento così particolare, sia offrendo consigli utili sia tentando di contrastare con i propri strumenti l’avanzata della disinformazione.