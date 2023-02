Siete alla ricerca di un sistema pratico ed intuitivo per migliorare la resa audio delle vostre cuffie quando le utilizzate con lo smartphone? Wavelet potrebbe essere l’app adatta al caso vostro! Ecco cos’è e come funziona.

Che cos’è Wavelet?

Molte cuffie presenti sul mercato non danno all’utente la possibilità di gestire pienamente la qualità del suono. Questo è particolarmente vero nel caso di quelle cuffie che sono semplicemente plug and play e non offrono alcun tipo di software o pulsante meccanico che permetta di personalizzare i bassi, gli alti e altre caratteristiche del suono.

Se anche voi avete delle cuffie del genere, ecco che allora l’app Wavelet potrebbe tornarvi estremamente utile. Si tratta di un’applicazione gratuita e scaricabile dal Play Store che consente di modificare e, se usata saggiamente, di migliorare la qualità del suono delle vostre cuffie.

Per cominciare, una volta scaricata e installata l’app, basterà consentire a Wavelet l’accesso alle notifiche dello smartphone e l’app si metterà subito a funzionare in background. Da questo punto in avanti ci sarà sempre la notifica di Wavelet in funzione (a meno che non si “spenga” l’app). Questo potrebbe essere leggermente fastidioso, ma di fatto non arreca alcun tipo di danno o svantaggio.

La prima cosa da fare una volta dentro l’app, è quella di andare in basso a sinistra sul simbolo delle impostazioni e attivare la Modalità Legacy, che sbloccherà a sua volta tante altre funzionalità. L’app è gratuita nella sua versione base, mentre l’accesso al Virtualizer e al Bass Tuner è riservato alla versione premium dell’app, la quale ha un costo di 4,99 euro.

AutoEq per ottimizzare il suono in modo automatico

Una funzionalità davvero interessante dell’app è quella chiamata AutoEq, che sarebbe l’equalizzazione automatica del suono. In sostanza questa funzione permette di cercare il proprio modello di cuffie all’interno del database dell’app (al momento ci sono circa 4000 diversi modelli) e di equalizzare al meglio il suono per quel determinato modello di cuffie.

Si tratta di un’operazione semplicissima, in quanto non bisognerà fare altro che selezionare il proprio modello di cuffie e la miglioria del suono sarà subito evidente alla prossima riproduzione audio.

Se il vostro modello non è presente nell’elenco, allora avrete due opzioni: o selezionare un modello simile, nella speranza che le impostazioni siano pressoché uguali, oppure provare a configurare tutto manualmente e qui di seguito andiamo ora a vedere altre funzionalità che vi permettono di raggiungere questo scopo.

Dimensioni Buffer per adattare a video e musica

Quando siete andati ad attivare la Modalità Legacy, forse avete notato la voce Dimensioni Buffer. Questa opzione consente di impostare la precisione dell’elaborazione audio. Un valore inferiore si traduce in una precisione inferiore e a una latenza inferiore. Una dimensione del buffer più alta significa una migliore precisione e a una latenza più elevata.

L’impostazione consigliata è quella di una dimensione del Buffer più bassa durante la riproduzione dei video e di una dimensione più alta durante la riproduzione di musica. Di default il valore è su 4096 samples ma può essere portato fino a 8192.

Equalizzatore Grafico per impostare gli alti e i bassi

Un’altra funzionalità di Wavelet è l’Equalizzatore Grafico che può essere utilizzato in due modi. Il primo è il più semplice e consiste nella scelta di vari preset già presenti nativamente nell’app per l’equalizzazione del suono. Tra questi preset, c’è la scelta Piatto, Bassi incrementati, Alti incrementati e moltissimi altri.

Se nessuno dei preset dovesse però soddisfare le vostre esigenze, ecco che allora è possibile crearne anche uno tutto personalizzato. Per farlo dovrete fare tap alla voce Preset e poi scorrere l’elenco fino in fondo e selezionare poi la voce Personalizzato.

A questo punto dovrete poi pigiare sullo schermo in corrispondenza del grafico al centro e qui si aprirà una schermata nella quale sarà possibile modificare tutti i valori a piacimento. Questa è un’operazione che senza ombra di dubbio richiede un minimo di manualità e di esperienza.

Limitatore per salvare le orecchie da picchi improvvisi

Un’altra caratteristica particolare dell’app in oggetto è il Limitatore, che permette di regolare i picchi di volume che potrebbero esserci all’interno di una canzone o di qualsiasi altro contenuto audio. Ci sono 5 diverse opzioni personalizzabili all’interno di questa funzionalità.

La prima è il Tempo d’attacco, che determina dopo quanti millisecondi il limitatore entrerà in gioco. Un tempo minore significherà maggiore efficacia, però potrebbe “tagliare” il suono di botto. Un tempo maggiore, invece, porterà a un suono più naturale, ma potrebbe non entrare in azione in tempo.

La seconda è il Tempo di rilascio, che decide per quanto tempo l’effetto sarà attivo. La terza è il Rapporto, che imposta la forza dell’effetto, quindi di quanti decibel il segnale deve diminuire. La quarta è la Soglia che, come facilmente intuibile, determina a che soglia il Limitatore deve entrare in gioco. L’ultima è il Post-guadagno, che permette di regolare le variazioni di volume causate dal rapporto e dalla soglia.

Equilibrio canali per centralizzare il suono

L’ultima funzionalità di cui vi parleremo di questa buonissima applicazione è l’Equilibrio canali. Questa sezione permette di equilibrare il guadagno del canale sinistro e di quello destro per fare in modo che il suono risulti il più centrale possibile.

In genere non c’è bisogno di modificare i valori all’interno di questa funzionalità, ad ogni modo, a volte potrebbe accadere che ci siano degli squilibri tra il canale sinistro e quello destro delle vostre cuffie. In questo caso potrebbe tornare davvero utile aumentare o diminuire i valori di una delle due barre.

Wavelet è utile?

In conclusione possiamo dire che Wavelet è un’ottima applicazione che migliora davvero l’audio delle cuffie. Provare per credere. Oltre a questo, è un’app che non richiede alcun tipo di accesso Root (come invece molte altre app prima di Wavelet richiedevano) e per di più offre delle soddisfacenti funzionalità gratuite.

Per avere più informazioni su come utilizzare Wavelet, vi consigliamo di visitare la pagina di Pittvandewitt su GitHub, nella quale vengono spiegate le caratteristiche principali di tutte le varie funzionalità dell’app.