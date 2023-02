Gli auricolari true wireless sono un accessorio diventato imprescindibile, dato che permettono di ascoltare musica ed effettuare chiamate anche con lo smartphone a metri di distanza. Nel mercato ne esistono oramai tantissimi modelli con caratteristiche differenti ma, purtroppo, anche di qualità altalenante. Trovare un modello che unisca ottime performance e un prezzo esiguo può risultare molto difficile, ma grazie a una promozione di Amazon oggi potrete portarne a casa delle cuffie fantastiche risparmiando ben 25,00€!

Le Creative Outlier Pro sono infatti disponibili in sconto a 67,99€ anziché 79,99€, ma grazie a un coupon offerto da Amazon potrete detrarre ulteriori 13,00€ dal prezzo, arrivando a spendere solamente 54,99€. Per ottenere il ribasso aggiuntivo vi basterà fare click sul pulsante “Ritira questo coupon” prima di inserirlo nel carrello, e al momento del pagamento questo verrà applicato automaticamente all’ordine.

Le cuffie Outlier Pro di Creative vantano di una qualità audio davvero incredibile: i driver da 10mm rivestiti in grafene e collocati in ogni auricolare vi offriranno suoni incontaminati e precisi per qualsiasi tipo di contenuto, mentre la dotazione del Bluetooth 5.2 vi garantirà una maggiore stabilità di connessione.

La caratteristica più strabiliante delle Outlier Pro è però la cancellazione del rumore ibrida; in ciascun auricolare sono infatti presenti microfoni feedforward e feedback, che consentono alle cuffie di adattarsi automaticamente e sopprimere i rumori ambientali. Potrete quindi isolarvi completamente dal luogo in cui vi troverete, concentrandovi unicamente sulla musica o sulla chiamata in corso.

La cancellazione del rumore vi tornerà utile anche durante le telefonate, dato che i 3 microfoni posti in ciascun auricolare sopprimeranno efficacemente i suoni circostanti e trasmetteranno la vostra voce in modo chiaro e nitido. Infine, le cuffie vi offriranno ben 60 ore di riproduzione totale utilizzando la custodia e fino a 15 ore con una singola carica, accompagnandovi così nel corso della giornata senza farvi trovare senza musica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

