Sempre più utenti si avvalgono dell’uso delle cuffie per ascoltare musica, guardare un film o videogiocare senza disturbare nessuno, preferibilmente godendo anche di un ottimo comparto audio. C’è chi preferisce le tradizionali cuffie cablate e chi, invece trova scomodo l’ingombro del cavo, prediligendo l’uso dei modelli senza fili.

Fra i migliori modelli di cuffie wireless disponibili oggi in commercio figurano le Creative Zen Hybrid, di cui vi consigliamo di leggere la nostra recensione. Si tratta di un modello che unisce qualità e risparmio, grazie a che al doppio sconto di Amazon: infatti, il coupon da ben 29€ si va ad aggiungere al già importante sconto del 35%, abbattendo così il prezzo ad appena 48,99€.

Creative Zen Hybrid, chi dovrebbe acquistarle?

Questo modello è particolarmente indicate per tutti coloro che amano ascoltare musica e podcast anche in luoghi rumorosi, come ad esempio i mezzi pubblici: in questo caso, la cancellazione del rumore è la soluzione perfetta per non essere infastiditi dai suoni esterni. Sono indicate anche per chi cerca un prodotto smart che si possa impostare facilmente con gli assistenti vocali come Siri o Google Assistant.

Aggiungiamo che la cancellazione del rumore è presente anche nel microfono: ciò le rende perfette per chi ama ascoltare musica o podcast sul proprio smartphone, ma cerca anche la libertà di effettuare e ricevere chiamate senza doversi togliere le cuffie. Sono ottime anche per chi cerca delle cuffie wireless la cui carica duri a lungo: con la cancellazione del rumore attiva, arrivano fino a 27 ore di autonomia, che diventano 37 senza usare questa impostazione.

Va poi aggiunto che il prezzo è particolarmente vantaggioso: se è vero che si mantiene piuttosto costante sugli 80,00€ da fine luglio, è anche vero che, grazie allo speciale coupon di questa offerta le pagherete solo 48,99€, un prezzo talmente basso da essere paragonabile a quello dell’usato, per cui davvero vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione.

Grazie alla connessione Wi-Fi potrete collegarle facilmente a tutti i vostri dispositivi smart, e grazie al fatto che sono pieghevoli occuperanno anche poco spazio quando dovrete riporle. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che le scorte o la promozione si esauriscano.

