Credito mancante o bollette astronomiche? Il colpevole è il malware Android GriftHorse

L’ennesimo pericoloso malware è stato scoperto tra le moltissime applicazioni presenti nel Google Play Store. Questa volta, un trojan che prende di mira i dispositivi Android mira ad iscrivere gli utenti a servizi a pagamento indesiderati.

No, non è stato il vostro operatore a scalarvi credito senza motivo oppure ad inviarvi una bolletta gonfiata, controllate di non essere caduti in questo pericoloso tranello!

L’azienda di sicurezza informatica Zimperium, la quale ormai collabora da tempo con Google per scovare pericolosi malware all’interno del Play Store, ha scoperto un nuovo trojan che prende di mira gli smartphone Android. Il pericoloso software che prende il nome di GriftHorse sarebbe stato presente in oltre 200 applicazioni distribuite in almeno 70 diversi Paesi sin da novembre 2020, colpendo oltre 10 milioni di utenti.

La lista di applicazioni è davvero lunga, tuttavia esse sono già state eliminate dal negozio di applicazioni dell’azienda americana. Di conseguenza, a meno che l’app non sia già presente sul vostro smartphone, non dovreste correre ulteriori rischi.

Nome pacchetto Nome app Numero download stimato (Min – Max) com.tra.nslat.orpro.htp Handy Translator Pro 500000 1000000 com.heartratteandpulsetracker Heart Rate and Pulse Tracker 100000 500000 com.geospot.location.glt Geospot: GPS Location Tracker 100000 500000 com.icare.fin.loc iCare – Find Location 100000 500000 my.chat.translator My Chat Translator 100000 500000 com.bus.metrolis.s Bus – Metrolis 2021 100000 500000 com.free.translator.photo.am Free Translator Photo 100000 500000 com.locker.tul.lt Locker Tool 100000 500000 com.fin.gerp.rint.fc Fingerprint Changer 100000 500000 com.coll.rec.ord.er Call Recoder Pro 100000 500000 instant.speech.translation Instant Speech Translation 100000 500000 racers.car.driver Racers Car Driver 100000 500000 slime.simu.lator Slime Simulator 100000 500000 keyboard.the.mes Keyboard Themes 100000 500000 whats.me.sticker What’s Me Sticker 100000 500000 amazing.video.editor Amazing Video Editor 100000 500000 sa.fe.lock Safe Lock 100000 500000 heart.rhy.thm Heart Rhythm 100000 500000 com.sma.spot.loca.tor Smart Spot Locator 100000 500000 cut.cut.pro CutCut Pro 100000 500000 com.offroaders.survive OFFRoaders – Survive 100000 500000 com.phon.fin.by.cl.ap Phone Finder by Clapping 100000 500000 com.drive.bus.bds Bus Driving Simulator 100000 500000 com.finger.print.def Fingerprint Defender 100000 500000 com.lifeel.scanandtest Lifeel – scan and test 100000 500000 com.la.so.uncher.io Launcher iOS 15 100000 500000 com.gunt.ycoon.dle Idle Gun Tycoo\u202an\u202c 50000 100000 com.scan.asdn Scanner App Scan Docs & Notes 50000 100000 com.chat.trans.alm Chat Translator All Messengers 50000 100000 com.hunt.contact.ro Hunt Contact 50000 100000 com.lco.nylco Icony 50000 100000 horoscope.fortune.com Horoscope : Fortune 50000 100000 fit.ness.point Fitness Point 50000 100000 com.qub.la Qibla AR Pro 50000 100000 com.heartrateandmealtracker Heart Rate and Meal Tracker 50000 100000 com.mneasytrn.slator Mine Easy Translator 50000 100000 com.phone.control.blockspamx PhoneControl Block Spam Calls 50000 100000 com.paral.lax.paper.thre Parallax paper 3D 50000 100000 com.photo.translator.spt SnapLens – Photo Translator 50000 100000 com.qibl.apas.dir Qibla Pass Direction 50000 100000 com.caollerrrex Caller-x 50000 100000 com.cl.ap Clap 50000 100000 com.eff.phot.opro Photo Effect Pro 10000 50000 com.icon.nec.ted.trac.ker iConnected Tracker 10000 50000 com.smal.lcallrecorder Smart Call Recorder 10000 50000 com.hor.oscope.pal Daily Horoscope & Life Palmestry 10000 50000 com.qiblacompasslocatoriqez Qibla Compass (Kaaba Locator) 10000 50000 com.proo.kie.phot.edtr Prookie-Cartoon Photo Editor 10000 50000 com.qibla.ultimate.qu Qibla Ultimate 10000 50000 com.truck.roud.offroad.z Truck – RoudDrive Offroad 10000 50000 com.gpsphonuetrackerfamilylocator GPS Phone Tracker – Family Locator 10000 50000 com.call.recorder.cri Call Recorder iCall 10000 50000 com.pikcho.editor PikCho Editor app 10000 50000 com.streetprocarsracingss Street Cars: pro Racing 10000 50000 com.cinema.hall Cinema Hall: Free HD Movies 10000 50000 com.ivlewepapallr.bkragonucd Live Wallpaper & Background 10000 50000 com.in1.tel.ligent.trans.lt.pro Intelligent Translator Pro 10000 50000 com.aceana.lyzzer Face Analyzer 10000 50000 com.tueclert.ruercder TrueCaller & TrueRecoder 10000 50000 com.trans.lator.txt.voice.pht iTranslator_ Text & Voice & Photo 10000 50000 com.puls.rat.monik Pulse App – Heart Rate Monitor 10000 50000 com.vidphoremanger Video & Photo Recovery Manager 2 10000 50000 online.expresscredit.com Быстрые кредиты 24\7 10000 50000 fit.ness.trainer Fitness Trainer 10000 50000 com.clip.buddy ClipBuddy 10000 50000 vec.tor.art Vector arts 10000 50000 ludo.speak.v2 Ludo Speak v2.0 10000 50000 battery.live.wallpaperhd Battery Live Wallpaper 4K 10000 50000 com.heartrateproxhealthmonitor Heart Rate Pro Health Monitor 10000 50000 com.locatorqiafindlocation Locatoria – Find Location 10000 50000 com.gtconacer GetContacter 10000 50000 ph.oto.lab Photo Lab 10000 50000 com.phoneboster AR Phone Booster – Battery Saver 10000 50000 com.translator.arabic.en English Arabic Translator direct 10000 50000 com.vpn.fast.proxy.fep VPN Zone – Fast & Easy Proxy 10000 50000 com.projector.mobile.phone 100% Projector for Mobile Phone 10000 50000 com.forza.mobile.ult.ed Forza H Mobile 4 Ultimate Edition 10000 50000 com.sticky.slime.sim.asmr.nws Amazing Sticky Slime Simulator ASMR\u200f 10000 50000 com.clap.t.findz.m.phone Clap To Find My Phone 10000 50000 com.mirror.scree.n.cast.tvv Screen Mirroring TV Cast 10000 50000 com.frcallworwid Free Calls WorldWide 10000 50000 locator.plus.my My Locator Plus 10000 50000 com.isalamqciqc iSalam Qibla Compass 5000 10000 com.lang.tra.nslate.ltef Language Translator-Easy&Fast 5000 10000 com.wifi.unlock.pas.pro.x WiFi Unlock Password Pro X 5000 10000 com.chat.live.stream.pvc Pony Video Chat-Live Stream 5000 10000 com.zodiac.hand Zodiac : Hand 5000 10000 com.lud.gam.ecl Ludo Game Classic 5000 10000 com.locx.findx.locx Loca – Find Location 5000 10000 com.easy.tv.show.ets Easy TV Show 5000 10000 com.qiblaquran Qibla correct Quran Coran Koran 5000 10000 com.dat.ing.app.sw.mt Dating App – Sweet Meet 5000 10000 com.circ.leloca.fi.nder R Circle – Location Finder 5000 10000 com.taggsskconattc TagsContact 5000 10000 com.ela.salaty.musl.qibla Ela-Salaty: Muslim Prayer Times & Qibla Direction 1000 5000 com.qiblacompassrtvi Qibla Compass 1000 5000 com.soul.scanner.check.yh Soul Scanner – Check Your 1000 5000 com.chat.video.live.ciao CIAO – Live Video Chat 1000 5000 com.plant.camera.identifier.pci Plant Camera Identifier 1000 5000 com.call.colop.chan.cc Color Call Changer 1000 5000 com.squishy.pop.it Squishy and Pop it 1000 5000 com.keyboard.virt.projector.app Keyboard: Virtual Projector App 1000 5000 com.scanr.gdp.doc Scanner Pro App: PDF Document 1000 5000 com.qrrea.derpro QR Reader Pro 1000 5000 com.f.x.key.bo.ard FX Keyboard 1000 5000 photoeditor.frame.com You Frame 1000 5000 call.record.prov Call Record Pro 1000 5000 com.isl.srick.ers Free Islamic Stickers 2021 1000 5000 com.qr.code.reader.scan QR Code Reader – Barcode Scanner 1000 5000 com.scan.n.ray Bag X-Ray 100% Scanner 1000 5000 com.phone.caller.screnn Phone Caller Screen 2021 1000 5000 com.trnsteito.nneapp Translate It – Online App 1000 5000 com.mobthinfind Mobile Things Finder 1000 5000 com.piriufffcaer Proof-Caller 1000 5000 com.hones.earcy.laof Phone Search by Clap 1000 5000 com.secontranslapro Second Translate PRO 1000 5000 cal.ler.ids CallerID 1000 5000 com.camera.d.plan 3D Camera To Plan 500 1000 com.qib.find.qib.di Qibla Finder – Qibla Direction 500 1000 com.stick.maker.waps Stickers Maker for WhatsApp 500 1000 com.qbbl.ldironwach Qibla direction watch (compass) 500 1000 com.bo.ea.lesss.piano Piano Bot Easy Lessons 500 1000 com.seond.honen.umber CallHelp: Second Phone Number 500 1000 com.faspulhearratmon FastPulse – Heart Rate Monitor 500 1000 com.alleid.pam.lofhys Caller ID & Spam Blocker 500 1000 com.free.coupon2021 Free Coupons 2021 100 500 com.kfc.saudi.delivery.coupons KFC Saudi – Get free delivery and 50% off coupons 100 500 com.skycoach.gg Skycoach 100 500 com.live.chat.meet.hoo HOO Live – Meet and Chat 100 500 easy.bass.booster Easy Bass Booster 10 50 com.coupongiftsnstashop Coupons & Gifts: InstaShop 10 50 com.finnccontat FindContact 10 50 com.aunch.erios.drog Launcher iOS for Android 10 50 com.blo.cced.als.pam.rzd Call Blocker-Spam Call Blocker 10 50 com.blo.cced.als.pam.rzd Call Blocker-Spam Call Blocker 10 50 com.ivemobibercker Live Mobile Number Tracker 10 50 Totale 4287470 17345450

Di preciso, però, come si comportava GriftHorse e come ha fatto ad eludere Google Play Protect?

Le app infettate con GriftHorse sono progettate per abbonare gli utenti Android a servizi premium senza il loro permesso, con conseguenti addebiti di circa 36 euro al mese di media fino a quando non vengono notati e cancellati dalla vittima. Questa particolare truffa, ipotizzano i ricercatori, potrebbe aver fruttato ai creatori di GriftHorse diversi milioni di euro.

“Dopo l’infezione, la vittima è bombardata da avvisi sullo schermo che le fanno sapere di aver vinto un premio e di doverlo reclamare immediatamente“, hanno spiegato Aazim Yaswant e Nipun Gupta di Zimperium zLabs. “Questi pop up riappaiono non meno di cinque volte all’ora fino a quando l’utente dell’applicazione accetta con successo l’offerta“.

Una volta che l’utente accetta, spiegano, il codice malevolo reindirizza la vittima a una pagina web creata su misura per la loro area geografica che poi chiede un numero di telefono come verifica. Quel numero è in realtà sottoposto a un abbonamento a un servizio SMS premium che aggiunge un costo extra alla bolletta mensile o sottrae credito telefonico alla vittima.

I ricercatori sottolineano come il successo di GriftHorse possa essere in parte attribuito al non riutilizzo di stringhe comuni nel codice dell’applicazione, pratica che evita il rilevamento e il blocco delle app basato su modelli di apprendimento automatico.