Cercate cuffie wireless di altissima qualità? Le Sony WH-1000XM5 sono disponibili su Mediaworld a un prezzo davvero interessante! Queste cuffie bluetooth di fascia premium, con custodia morbida inclusa, sono proposte a 259€, ma se siete membri MW Club e le acquistate entro oggi avete uno sconto extra di 60€. Il prezzo finale sarà di soli 199€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un'esperienza audio superiore con cancellazione attiva del rumore!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €60 durante il checkout

Sony WH-1000XM5, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM5 rappresentano la scelta ideale per chi cerca cuffie wireless di fascia premium con cancellazione attiva del rumore all'avanguardia. Vi conquisteranno se viaggiate frequentemente, lavorate in ambienti rumorosi o semplicemente desiderate immergervi completamente nella vostra musica preferita senza distrazioni esterne. Con uno sconto effettivo che porta il prezzo a 199€ grazie all'extra sconto di 60€, questo modello top di gamma diventa accessibile a chi vuole il massimo della qualità audio senza compromessi. La custodia morbida inclusa le rende perfette per chi è sempre in movimento e necessita di protezione durante gli spostamenti quotidiani.

Queste cuffie sono particolarmente consigliate ai professionisti che lavorano in smart working e hanno bisogno di concentrazione assoluta durante le videochiamate, agli audiofili che non accettano compromessi sulla qualità sonora, e ai viaggiatori frequenti che desiderano trasformare ogni tragitto in un'esperienza confortevole. Se apprezzate l'eccellenza tecnologica Sony, la lunga autonomia della batteria e il comfort prolungato anche dopo ore di utilizzo, questo investimento soddisferà pienamente le vostre esigenze. Il design pieghevole e la connettività Bluetooth stabile le rendono inoltre versatili per l'uso con smartphone, tablet e computer.

Le SONY WH-1000XM5 sono cuffie bluetooth di ultima generazione che vi offrono una cancellazione del rumore leader di mercato e una qualità audio premium. Dotate di driver da 30mm appositamente progettati e 8 microfoni per chiamate cristalline, queste cuffie vi garantiscono un'esperienza d'ascolto immersiva. L'autonomia di 30 ore con ANC attivo vi accompagnerà per tutta la giornata, mentre la custodia soft case inclusa proteggerà le vostre cuffie durante gli spostamenti.

