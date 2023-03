Opensignal ha effettuato un’analisi sulle reti 5G del nostro Paese. Dall’inchiesta effettuata risulta come l’Italia stia recuperando il distacco qualitativo con gli altri Paesi europei, ma al momento si piazza tra le ultime posizioni nella classifica dei Paesi con il miglior cablaggio.

In Italia la connessione 5G risulta essere più lenta in download rispetto ad altri Paesi europei. Nel report “Changing competitive landscape in Italy, a look at 5G networks & operator strategies” viene stilata una classifica che vede in testa la Norvegia, seguita da Francia e Svizzera nelle prime 3 posizioni. A seguire questi tre Paesi troviamo Belgio, Austria, Irlanda, Spagna, Germania, Olanda e Regno Unito. La nostra nazione si posiziona subito dopo all’undicesimo posto. Il dato non risulta di certo incoraggiante e gli utenti italiani non fanno che migrare da un operatore all’altro nella speranza di poter incrementare la velocità della loro connessione 5G.

Nonostante lo sconfortante dato, Opensignal evidenzia come gli operatori italiani stiano lavorando al potenziamento della rete 5G a ritmi più intensi rispetto ai mercati europei comparabili. Ciò purtroppo non basta a cambiare l’attuale realtà dei fatti che mostra un paese altamente indietro rispetto ai principali paesi dell’unione Europea, all’interno di uno scenario politico ed economico che al momento fa discutere parecchio l’opinione pubblica.

La velocità di download delle connessioni 5G nel resto d’Europa si attesta mediamente sui 173,8 Mbps, ovvero il 62% in più rispetto alla velocità italiana di soli 107,3 Mbps. Nonostante ciò, la crescita della velocità di download negli altri Paesi è aumentata solamente del 3,9% di anno in anno, mentre in Italia questa crescita annuale si attesta al 13,4%.

Non ci rimane che attendere il proseguimento dei lavori di adeguamento della rete italiana da parte degli operatori telefonici, nella speranza di raggiungere al più presto la qualità e gli standard delle altre reti europee nel minor tempo possibile.