Apple ha annunciato che entro il 2025 utilizzerà il 100% di cobalto riciclato in tutte le sue batterie, come parte dei suoi sforzi per espandere i materiali riciclati in tutti i suoi prodotti e raggiungere la “carbon neutrality”.

Il cobalto è un metallo fondamentale utilizzato nelle batterie agli ioni di litio che alimentano dispositivi come iPhone, iPad e MacBook. Attualmente Apple ricava oltre il 90% del cobalto da materiale riciclato e ha collaborato con fornitori e partner per migliorare la raccolta e il trattamento delle batterie usate.

Entro il 2025 Apple utilizzerà anche il 100% di elementi di terre rare riciclate nei magneti e il 100% di stagno riciclato per le saldature e la doratura dei circuiti stampati. Le terre rare sono utilizzate negli altoparlanti, nelle fotocamere e nei sistemi di feedback aptico, mentre lo stagno e l’oro sono impiegati per collegare i componenti e migliorare le prestazioni. Apple utilizza già alluminio, terre rare e tungsteno riciclati al 100% nella maggior parte dei suoi prodotti.

Fonte: Apple

Un pezzo importante del puzzle è, naturalmente, il riciclo del cobalto dai vecchi dispositivi a fine vita. Cinque anni fa, l’azienda ha messo all’opera il braccio robotico conosciuto come Daisy, il quale estrae e separa i materiali dagli iPhone.

“Dal 2019, Apple stima che oltre 11.000 chilogrammi di cobalto siano stati recuperati dalle batterie estratte da Daisy e poi restituiti al mercato secondario. Daisy aiuta anche a recuperare gli elementi delle terre rare, che vanno in gran parte persi con i tradizionali processi di riciclaggio dell’elettronica” ha dichiarato il marchio di Cupertino.

L’obiettivo di Apple è di realizzare un giorno tutti i prodotti solo con materiali riciclati e rinnovabili e di rendere ogni prodotto a zero emissioni entro il 2030. L’azienda afferma che il suo lavoro ambientale è parte integrante dell’innovazione e dell’esperienza dell’utente e che sta facendo progredire l’innovazione nell’intero settore. Apple ha anche investito in progetti di energia pulita in tutto il mondo e ha ridotto la sua impronta di carbonio del 40% dal 2015.