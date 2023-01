Dal 1 gennaio 2023 sono entrate in vigore le nuove condizioni che regolano il traffico dati in Roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea. In particolare, per i nostri viaggi avremo un aumento dei Giga a disposizione e dei costi di superamento soglie più bassi. Vediamo cosa cambia.

Come previsto dalla normativa europea che regola il Roaming UE, tutti i clienti degli operatori di telefonia mobile possono navigare alle stesse condizioni della propria offerta nazionale sottoscritta, sempre entro un massimo di giga che varia in base al costo mensile dell’offerta. Fino al 31 dicembre 2022, la formula per calcolare i giga era la seguente: “quantità di GB = [importo del costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) /2] x 2”. Adesso invece la formula per calcolare i giga a disposizione è: “quantità di GB = [importo del costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) /1,8] x 2“. Nel concreto, il risultato è un maggior quantitativo di giga in roaming UE a disposizione.

Le buone notizie non sono finite. Già nel 2022 il Regolamento è stato esteso per altri 10 anni, questo significa che ogni anno e fino al 2027 il massimale scenderà mettendo a disposizione sempre più giga. Nel 2024 il massimale scenderà a 1,55 euro (IVA esclusa), nel 2025 a 1,30 euro (IVA esclusa), nel 2026 a 1,10 euro (IVA esclusa) e dal 2027 si stabilizzerà ad 1 euro (IVA esclusa) fino al 30 giugno 2032.

Un caso particolare riguarda il caso in cui il volume dati risultante dalla formula risulti superiore al traffico dati previsto dalla propria offerta, in questo caso il cliente potrà utilizzare all’interno dell’UE tutti i giga previsti all’interno del territorio nazionale. Dal 1 gennaio 2023, inoltre, è stato modificato anche il costo previsto al superamento della soglia di traffico. Il costo è sceso da 0,00244 euro a 0,00219 euro per singolo Megabyte, IVA inclusa.

I Paesi in cui è possibile utilizzare il Roaming UE alle condizioni sopra descritte sono tutti quelli dell’UE, a cui si aggiungono i Paesi della Area Economica Europea (EEA): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica) Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Il Regno Unito, in seguito alla Brexit, dal 1 gennaio 2021 non fa più parte dell’UE e teoricamente non sarebbe possibile sfruttare il proprio traffico dati nei paesi UK. Tuttavia, nessun operatore italiano ha ancora modificato le condizioni contrattuali del Roaming in questi paesi, per cui attualmente è ancora possibile sfruttare la propria offerta.