Attivare la dark mode o modalità scura sul proprio smartphone può essere una buona idea per risparmiare batteria a fronte di un cambiamento “minimo” (o comunque tollerabile) dell’interfaccia del proprio dispositivo.

A dire il vero, la dark mode è pensata principalmente per ridurre l’affaticamento degli occhi di sera, quando un’interfaccia dai colori troppo chiari, abbinata a una luminosità troppo elevata, potrebbe disturbare la vista e in più provocare problemi di insonnia. Di sera, infatti, è consigliabile abbassare la luminosità, attivare un filtro anti-luce blu e magari attivare anche la dark mode, così da migliorare la leggibilità dei testi che con la luminosità al minimo e il filtro attivato potrebbero risultare difficili da consultare.

Il vantaggio collaterale legato all’attivazione della dark mode è proprio il risparmio della batteria, che però vale solo per gli smartphone dotati di schermo con tecnologia OLED (non LCD; parleremo in seguito della differenza).

Ovviamente la dark mode presenta anche dei contro, soprattutto per quegli utenti che non sono abituati a usarla e che di solito tengono la luminosità del proprio device impostata su livelli abbastanza alti. Ci sono però delle ottime ragioni per cambiare idea e diventare dei “fan” della dark mode, e in questo approfondimento proveremo a illustrarle una per una.

Indice

Cos’è la dark mode?

Come abbiamo detto in premessa, la dark mode o modalità scura è un’impostazione di visualizzazione che permette di cambiare lo sfondo del sistema e delle app da un colore chiaro a uno scuro (generalmente, da bianco a nero) e fa apparire il testo in netto contrasto con questo sfondo, di solito trasformandolo da nero a bianco. Avremo quindi un colore di sfondo scuro e un colore del testo chiaro, e il contrasto sarà tanto maggiore quanto più la tecnologia dello schermo sarà evoluta.

La batteria dura più a lungo?

Display OLED, LCD e modalità scura

Il vantaggio potenziale della modalità scura è legato proprio alla possibilità di garantire un risparmio della batteria proporzionato alle ore in cui la modalità scura rimane attiva. In molti si aspettano che la durata della batteria aumenti anche di alcune ore semplicemente attivando la modalità scura; ma è un’aspettativa realistica?

In realtà, l’impatto della dark mode sulla durata della batteria dipende da due fattori essenziali: la tecnologia dello schermo utilizzata e il colore di sfondo del sistema, se più o meno scuro a sua volta.

Consideriamo il primo di questi due fattori. Nella maggior parte dei casi, i telefoni sono dotati di schermi con tecnologia OLED o LCD, e la gestione dei consumi varia proprio in base a questo dato.

Gli schermi OLED mostrano il nero in maniera più realistica, spegnendo i pixel nelle zone in cui questo colore viene mostrato. Diciamo “colore”, ma dovremmo dire “assenza di colore”, così come – nel caso di un OLED – il nero viene rappresentato come “assenza di luminosità” (i pixel, per l’appunto, vengono spenti). Ciò comporta necessariamente un risparmio della batteria, dal momento che il numero di pixel da alimentare risulta inferiore (quanto più lo sfondo è nero ed esteso, tanto più i consumi diminuiscono).

Al contrario, i display LCD sono sempre illuminati, o meglio, “retroilluminati” a prescindere dal colore visualizzato, motivo per cui i neri potrebbero non risultare assoluti ma più o meno tendenti al grigio. Tuttavia, alcuni LCD sono in grado di spegnere i LED quando viene visualizzato il colore nero, a patto che utilizzino la tecnologia con retroilluminazione Mini-LED e dimming locale full-array (FALD). Si tratta comunque di una tecnologia meno efficiente e soprattutto meno diffusa della classica OLED, che ritroviamo solo su alcuni modelli di laptop e iPad selezionati.

L’importanza di scegliere uno sfondo scuro

Nel caso in cui lo schermo del tuo dispositivo sia un OLED o almeno un LCD del secondo tipo, potrai ottimizzare ancora di più la durata della batteria scegliendo uno sfondo con degli elementi neri, meglio ancora se tutto nero. Nota bene: è importante che lo sfondo o gli elementi dello sfondo siano effettivamente neri, non grigio scuro, altrimenti il “trucchetto” non funzionerà.

La cattiva notizia è che molte app, in modalità scura/dark mode, convertono il loro sfondo da bianco a grigio scuro, annullando la possibilità di risparmiare la batteria. A questo, purtroppo, non c’è rimedio; l’unica variabile su cui puoi intervenire è proprio il colore dello sfondo della tua home screen.

A quanto equivale il risparmio energetico?

Secondo uno studio del 2021 della Purdue University, la dark mode può farti risparmiare dal 3 al 9% di batteria a fronte di una luminosità tra il 30 e il 50% (il riferimento, ovviamente, sono gli smartphone con schermo OLED). Con una luminosità stabile al 100%, invece, il risparmio aumenta al 39-47%.

I risultati potrebbero peggiorare nel caso dei dispositivi con sistema di retroilluminazione FALD e Mini-LED, dal momento che il controllo della retroilluminazione, nel loro caso, non è pixel-level (“a livello di pixel”).

Come attivare la dark mode

Su Android

Su Android 10 e successivi è possibile attivare la dark mode recandosi in Impostazioni > Display e sfiorando il toggle relativo alla voce Tema scuro. Premendo direttamente sulla voce, invece, sarà possibile attivare la pianificazione del tema scuro e quindi fare in modo che la dark mode si attivi entro un orario personalizzato oppure dal tramonto fino all’alba.

Ordinariamente, il pulsante per attivare la dark mode è presente anche nella tendina delle notifiche, ma per essere sicuro di trovarlo ti consigliamo di procedere da Impostazioni.

Su iOS

Su iOS la procedura è molto simile: dopo esserti recato in Impostazioni > Schermo e luminosità, fai tap su Scuro nella sezione Aspetto. Anche in questo caso, potrai decidere di abilitare l’attivazione automatica facendo tap sul toggle Automatico e selezionando dalle Opzioni se dal tramonto fino all’alba oppure entro un orario personalizzato.

La modalità scura può essere attivata anche dal Centro di Controllo, tenendo premuto a lungo sul cursore per regolare la luminosità e sfiorando il pulsante Modalità scura.