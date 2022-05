A partire dal suo lancio nel maggio 2018, Iliad ha fatto scuola nel mondo degli operatori mobile, riuscendo ad affermarsi in tempi brevi grazie soprattutto alle sue offerte particolarmente vantaggiose.

A quasi quattro anni esatti dal compleanno di Iliad Italia, l’operatore apre le porte del suo Iliad College, una scuola di formazione su sales e retail pensata per l’upskilling dei propri dipendenti e per la formazione di nuovi professionisti.

I destinatari dei corsi – oltre allo stesso personale di Iliad – sono proprio i neodiplomati e i neolaureati desiderosi di mettersi in gioco, con cui Iliad vuole condividere il suo know-how in materia di approccio alla vendita.

La prima edizione, in particolare, consiste in una serie di corsi dedicati al ruolo di Store Manager e Store Consultant, figure coinvolte nella gestione dei punti vendita e nell’approccio all’utente finale. Della “classe” Store Consultant faranno parte anche studenti esterni selezionati su tutto il territorio italiano tra appassionati di retail e affezionati del brand.

I percorsi formativi, totalmente gratuiti, si sviluppano in un arco di sei settimane tra lezioni in presenza e lezioni online tramite le virtual classroom e i contenuti e-Learning. Le interazioni in presenza comprendono tra l’altro due giornate di partecipazione attiva negli Iliad Store, dove presumibilmente gli studenti potranno mettere in pratica ciò che hanno appreso.

Il corpo docenti, composto da professionisti di Iliad e Choralia (azienda specializzata nello sviluppo delle risorse umane), si occuperà di formare i partecipanti su temi che vanno dall’evoluzione tecnologica del settore delle telco fino ad arrivare a “come si vende” nel concreto.

L’iniziativa è stata presentata venerdì 20 maggio a Milano. Queste le parole a commento di Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia: “Iliad College rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quanto l’azienda sia sempre di più impegnata nel contribuire alla crescita del settore delle telecomunicazioni, in questo caso attraverso la formazione di professionisti desiderosi di apprendere nuove competenze o nuove leve che si affacciano per la prima volta in questo settore”.