DaVinci Resolve è ufficialmente disponibile per iPad su AppStore. L’annuncio dell’arrivo su iPad fu dato direttamente da Apple durante la presentazione degli iPad Pro 2022 con chip M2. Blackmagic aveva rilasciato una versione beta dell’app, mentre adesso è disponibile gratuitamente per tutti direttamente sull’AppStore.

Per chi non lo sapesse, DaVinci Resolve è uno strumento professionale di editing video, grazie ad esso è possibile godere di tantissime funzioni per modificare i video come mai prima d’ora era stato possibile su un iPad. Negli ultimi anni Apple ha spinto molto, in termini di potenza, l’hardware degli iPad portando gli stessi chip utilizzati anche sui MacBook, ovvero M1 ed M2. DaVinci Resolve offre il massimo delle prestazioni proprio su SoC M1 ed M2 ma è compatibile con tutti gli iPad dotati di chip A12 Bionic e successivi e versione minima iPadOS 16.0.

]

Il software è pensato per adattarsi a tutti, anche a chi non è esperto, grazie all’interfaccia grafica moderna, veloce e intuitiva. Inoltre, DaVinci Resolve è ottimizzato per la tecnologia MultiTouch ed Apple Pencil, non manca la compatibilità con le pagine Cut e Color di DaVinci Resolve. Blackmagic precisa che che il rendering in ProRes Ultra HD sia quattro volte più veloce sull’iPad Pro con M2 (è comunque compatibile anche con gli iPad con chip M1). DaVinci Resolve per iPad supporta anche Blackmagic Cloud, un sistema basato su cloud ideale per collaborare ad un progetto. Creando un Blackmagic Cloud ID si può accedere al DaVinci Resolve Project Server e configurare una libreria di progetto assegnando i vari collaboratori. A livello di compatibilità sono supportati i file nei formati H.264, H.265, Apple ProRes e Blackmagic RAW.

Come già anticipato, DaVinci Resolve è disponibile gratuitamente su AppStore con tutte le principali e più importanti funzioni disponibili, per chi volesse un’edizione ancora più avanzata è possibile ottenere la versione Studio tramite acquisto in-app al prezzo di 114,99€.

]