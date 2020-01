Dell Mobile Connect sarà compatibile con i dispositivi iOS: controllate i vostri iPhone con il PC

Dell si prepara ad aggiornare l’applicazione Mobile Connect: presto sarà compatibile con i dispositivi iOS. Questo software consente agli utenti di controllare alcune app dei propri smartphone direttamente dal proprio PC. Fino ad oggi, però, lo strumento era compatibile esclusivamente con gli smartphone e tablet Android.

L’obiettivo che Dell sembrerebbe aver raggiunto rende Mobile Connect ancora più interessante, dato che offrirà qualcosa in più rispetto ai principali concorrenti. Your Phone di Microsoft, ad esempio, funziona molto bene con Android, ma i servizi legati agli iPhone sono davvero limitati.

Non è chiaro come Dell potrà ottimizzare questa operazione, dato che ha espressamente annunciato che non verranno utilizzati AirDrop o AirPlay. Il futuro update consentirà quindi ai consumatori di effettuare il mirroring dello schermo e di passare i file mediante una connessione wireless.

L’azienda ha anche introdotto un servizio chiamato Cinema Guide. Esso, per il momento, è particolarmente utile negli USA. Questo strumento consente di trovare informazioni sui film, controllare la programmazione al cinema e i contenuti disponibili in alcune piattaforme, tra cui Amazon Prime Video.

L’aggiornamento di Mobile Connect arriverà tra febbraio e marzo; Cinema Guide è invece già disponibile.