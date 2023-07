L’innovazione tecnologica nel settore degli smartphone procede a ritmo serrato, e i fan Apple non vedono l’ora di scoprire cosa ci riserva il tanto atteso iPhone 15. Tra le numerose speculazioni e indiscrezioni, una notizia particolarmente interessante riguarda l’incremento delle capacità delle batterie rispetto alle generazioni precedenti.

Secondo una fonte interna di Foxconn, che ha condiviso le informazioni con ITHome, Apple ha fatto importanti progressi in termini di autonomia per i nuovi iPhone.

Stando alle indiscrezioni, l’iPhone 15 sorprenderà gli utenti con un significativo aumento della capacità delle batterie. La fonte riporta che l’iPhone 15 base presenterà una batteria più grande del 18%, mentre l’iPhone 15 Plus e l’iPhone 15 Pro avranno un incremento del 14%. Per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro Max, si prevede un aumento della batteria del 12%. Questi dati ci permettono di fare un confronto con le generazioni precedenti e apprezzare meglio l’evoluzione tecnologica:

iPhone 13: 3.227mAh | iPhone 14: 3.279mAh | iPhone 15: 3.877mAh

iPhone 14 Plus: 4.325mAh | iPhone 15 Plus: 4.912mAh

iPhone 13 Pro: 3.095mAh | iPhone 14 Pro: 3.200mAh | iPhone 15 Pro: 3.650mAh

iPhone 13 Pro Max: 4.352mAh | iPhone 14 Pro Max: 4.323mAh | iPhone 15 Pro Max: 4.852mAh

Una possibile spiegazione per questo notevole incremento di capacità è la vociferata leggera modifica dello spessore degli iPhone 15. Questa scelta ha permesso ad Apple di aumentare lo spazio all’interno dei dispositivi per accogliere batterie di dimensioni maggiori. Inoltre, i nuovi processori che equipaggeranno gli iPhone 15 si dice che garantiranno un’efficienza energetica superiore, consentendo un’ottimizzazione complessiva della durata della batteria.

Basterà? Dipende a chi lo chiedete. Qui in redazione abbiamo discusso molto riguardo all’efficacia nella vita reale di quelli che tutto sommato sono aumenti inferiori al 20%. Chi utilizza lo smartphone in modo leggero o poco impegnato, come la maggioranza degli utenti, potrebbe riuscire a raggiungere la seconda giornata di utilizzo senza necessità di ricarica.

Gli utenti più impegnati e che utilizzano molto lo smartphone, magari per lavoro, potrebbero comunque non essere soddisfatti. Utilizzando lo smartphone per diverse ore di videochiamata durante la giornata, gli iPhone più recenti di Apple comunque non riescono ad arrivare ad ora di cena senza un piccolo “rinforzino”. Un aumento del 12-18% non cambierebbe questa situazione.

Voi cosa ne pensate? Pensate che l’autonomia degli iPhone sia (o sarà, sui nuovi modelli) sufficiente, oppure pensate che Apple debba impegnarsi di più?