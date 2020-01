Diesel Fadelite, al CES 2020 il nuovo smartwatch con WearOS

In attesa che il CES 2020 di Las Vegas apra ufficialmente i battenti nella giornata di domani, ecco arrivare i primi annunci ufficiali direttamente dalla fiera statunitense. In particolare, oggi è il turno di Diesel Fadelite, nuovo smartwatch basato sul sistema operativo WearOS e caratterizzato da un design che, a seconda delle colorazioni, strizza l’occhio sia al pubblico femminile che a quello maschile.

Il cuore pulsante di Diesel Fadelite è lo Snapdragon Wear 3100, chip Qualcomm pensato appositamente per gli smartwatch, incastonato in questo caso in una cassa da 43 mm. L’azienda italiana ha scelto un cinturino trasparente, con il dispositivo che sarà comunque disponibile in quattro varianti cromatiche: rosso sfumato in nero, nero sfumato in trasparente, blu sfumato in trasparente e completamente trasparente con cassa iridescente.

Per la scocca della cassa Diesel ha scelto il nylon rigido traslucido, che dovrebbe garantire una particolare protezione senza però compromettere la sensazione di leggerezza. Il quadrante “Globe” è caratterizzato da una sfera girevole che l’utente può maneggiare con un semplice tocco. Lo smartwatch Fadelite offrirà inoltre dei veri e propri effetti meteorologici attraverso animazioni interattive, che mostreranno una serie di condizioni meteo in tempo reale e si aggiornerann0 in base alla posizione dell’utente.

Non mancherà la possibilità di monitorare il battito cardiaco, di visualizzare le notifiche dello smartphone, di tracciare il percorso tramite il GPS (funzionalità ideale per chi fa jogging), di monitorare l’attività fisica, di gestire la musica e di effettuare pagamenti in mobilità attraverso Google Pay. L’orologio sarà in vendita ad un prezzo di 279 euro attraverso i negozi Diesel, online sul sito www.diesel.com e presso rivenditori selezionati in

tutto il mondo a partire da marzo 2020.