La prossima versione beta 1.5 di Digital Wellbeing (da noi distribuita con nome di Benessere digitale) sarebbe pronta al rilascio, e stando ad alcune prove porterebbe con sé alcune interessanti novità.

A comunicare per primi la notizia sono stati i redattori di 9to5google.com che hanno portato avanti una interessante operazione di APK Insight: la decompilazione dell’ultima versione dell’app Digital Wellbeing appena caricata da Google sul proprio Play store. Questo tipo di intervento permette di andare a “sbirciare” tra le righe di codice e, talvolta, è possibile scoprire quelle che saranno le future funzionalità di un programma o, in questo caso, di un’app. Funzionalità che, per diversi motivi, possono essere già essere incluse nel file ma non essere ancora attive a tutti gli effetti.

La loro presenza in effetti indica solo che l’azienda di turno (in questo caso Google) stia valutando se inserirle, ma non dà alcuna certezza che la cosa possa effettivamente avvenire. E con questo spirito che vanno quindi lette le novità scoperte dal team di 9to5google.com su Digital Wellbeing.

La prima scoperta riguarderebbe la modalità Focus (liberamente traducibile come Concentrazione). Qualora non sappiate cosa sia ecco una piccola panoramica: Focus permette di selezionare diverse app e metterle temporaneamente in pausa, evitandoci così di essere più distratti dalle notifiche delle app selezionate. Sulla base delle nostre necessità è anche possibile programmare delle routine fisse (come ad esempio interrompere ogni app di messaggistica dopo le 22)

Tuttavia, almeno al momento, Focus non può dirsi perfetta: al momento, se per qualsiasi motivo dovessimo aver la necessità di bloccarne l’attività, dobbiamo intervenire sulle routine impostate e cancellarle. Per poi ricordarci di tornare ad attivarle se dovessimo tornare ad averne bisogno. Cosa di per sé scomoda, ma che può diventare decisamente tediosa se si deve intervenire su numerosi elementi.

La novità in arrivo (o almeno ritrovata tra le linee del programma) riguarderebbe proprio questo piccolo difetto, introducendo la possibilità di attivare la modalità “holidays” (vacanze): questa modalità, stando a quanto scoperto, permetterebbe di fatto di sospendere in toto l’avvio automatico di Focus. La pratica conseguenza sarà che Focus potrà essere liberamente sospesa in qualsiasi momento senza dover affrontare il problema esposto.

L’altra novità scoperta riguarda invece la cancellazione delle attività su un live wallpaper interno a Digital Wellbeing: Mindful_unlocks. Nello specifico si trattava di una routine che in caso di frequenti unlock del telefono avrebbe dovuto mostrare sul display delle nuvole. Anche qui vale , ma qui in direzione totalmente opposta, quanto detto in precedenza: non è detto che Google non decida di ritornare sui propri passi:; non è quindi impossibile che, un giorno, si possa effettivamente vedere Mindful_unlocks in azione.