Distanziamento sociale: quanti sono 2 metri? Te lo dice l’AR di Google

Si chiama Sodar, il nuovo strumento lanciato da Google per aiutare gli utenti a mantenere le distanze di sicurezza. In questo particolare periodo storico, ci viene chiesto di rispettare il cosiddetto distanziamento sociale, metri che variano a seconda delle situazioni. Spesso potrebbe non essere facile capire precisamente a che distanza ci troviamo dalle altre persone. È su questo che viene in aiuto il nuovo strumento di Big-G.

Grazie alla realtà aumentata e sfruttando la fotocamera del nostro smartphone, Sodar ci mostra un raggio di due metri consentendoci così di rispettare le distanze. Lo strumento è compatibile solo con i dispositivi Android che supportano l’AR usando Google Chrome. Non è un’applicazione. Quindi, nessuna installazione. Come potete vedere dagli screenshot pubblicati, è sufficiente accedere al sito (qui il link), cliccare su “Launch”, dare i permessi necessari e avviare la visualizzazione dell’ambiente circostante.

Dopo aver puntato per qualche secondo il pavimento e mosso l’inquadratura, comparirà un semi-cerchio a mostrarci dove terminano i 2 metri di distanza. Sostanzialmente crea una mappa tridimensionale dell’ambiente circostante e monitora il movimento della fotocamera. Google specifica che il sito web non è in grado di vedere le immagini inquadrate dalla fotocamera.

Personalmente, credo che non sia uno strumento che possa essere largamente utilizzato da chi è in giro per una passeggiata o è seduto su una panchina al parco. Gli occhi sarebbero puntati sullo smartphone (più di quanto già non lo siano) e si perderebbe il piacere di godersi il contatto con il mondo esterno. D’altro canto, però, credo che possa essere uno strumento utile per i gestori di attività – come bar e ristoranti – che potrebbero velocemente capire come posizionare tavoli e sedie rispettando le regole. Probabilmente, però, diventerà semplicemente l’ennesimo strumento virale che si esaurirà in poco tempo, come successo con gli animali mostrati in casa tramite l’AR.