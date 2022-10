Quando si parla di gimbal, DJI è uno dei marchi più conosciuti per il pubblico. D’altro canto, il DJI Osmo Mobile è stato un vero e proprio successo, tanto da spingere l’azienda cinese a investire per continuare a migliorare il prodotto, ora arrivato alla versione Osmo Mobile 6.

Proprio nelle ultime settimane abbiamo provato quest’ultima versione, in grado di garantire come sempre una stabilizzazione perfetta per video e foto, oltre che una serie di nuove caratteristiche che ne migliorano l’utilizzo. In generale, DJI Osmo Mobile 6 rimane comunque tra i migliori gimbal del mercato.

Come’è fatto

Il DJI Osmo Mobile 6 è leggero (309 g) e di piccole dimensioni (276×111,5×99 mm da chiuso) è perfettamente trasportabile in giro, anche grazie a una comoda sacchetta compresa nella confezione. La nuova colorazione Slate Gray è molto elegante, oltre a essere particolarmente resistente alle macchie (non lascia praticamente mai impronte). Il design è migliorato rispetto alla precedente versione, ora più ergonomico e con impugnatura antiscivolo.

Nella parte frontale il DJI Osmo Mobile 6 presenta un comodo analogico per ruotare lo stabilizzatore, il tasto REC (utile anche per scattare foto), il tasto per il cambio di modalità istantaneo, una rotella per gestire lo zoom e un comodo display dove è possibile verificare la modalità in uso, la batteria e altre utili informazioni. Nella parte posteriori troviamo l’ingresso per la ricarica Type-C e il classico grilletto per bloccare per la stabilizzazione.

Non manca la possibilità di allungarlo grazie al manico telescopico integrato, la presenza di un treppiede che è possibile installare qualora dovessimo fare delle riprese fisse e il supporto magnetico per gli smartphone, capace di supportare telefoni tra i 170 e i 290g con spessore da 6,9 a 10mm.

La nostra esperienza

Abbiamo testato il gimbal per circa un paio di settimane, sperimentando tutte le caratteristiche dello stesso. Per l’occasione lo abbiamo sfruttato con un One Plus Nord 2 e non abbiamo riscontrato problematiche per quanto concerne peso o dimensioni, il dispositivo ha reagito bene e la stabilizzazione è sempre rimasta ottima in ogni circostanza. Inutile dire che per chi utilizza il proprio smartphone per creare reel o VLOG, questo gimbal è davvero uno di quei prodotti utili.

Ciò che ci ha fatto piacere vedere è il nuovo sistema di bloccaggio del braccio; in passato, già con l’Osmo Mobile 4, ci capitava di ritrovarci con il braccio che si muoveva da solo durante gli spostamenti. Con il nuovo bloccaggio questo non succede, il che è molto positivo.

Il suo utilizzo è davvero semplicissimo: una volta posizionato il telefono nella pinza d’acciaio, quest’ultima si abbina facilmente all’Osmo Mobile 6 grazie a un attacco magnetico. Una volta fatto ciò, è possibile sfruttare tutte le caratteristiche del dispositivo, sia attraverso l’app proprietario, DJI Mimo sia con il proprio software grafico preferito.

Chiaro che DJI Mimo sia l’app che consiglieremmo di usare con questo gimbal, un po’ perché i miglioramenti e le ottimizzazioni effettuate sono davvero notevoli e un po’ perché sono presenti delle opzioni che aiutano davvero tanto nella ripresa video, dove l’Active Track 5.0 ne rappresenta il fiore all’occhiello. Per chi non conoscesse l’Active Track, è una modalità che permette di non perdere mai la ripresa sul nostro volto e quindi continuare a riprenderci seguendoci con lo stabilizzatore.

Dal punto di vista delle riprese ci siamo trovati molto bene: preciso e ancora più stabile. Il motore scalda pochissimo (massimo 40° in condizioni critiche) e regge molto bene senza nessun tipo di difficoltà. Di seguito potete trovare gli intervalli meccanici:

Rotazione orizzontale: da -161,64° a 173,79°

Rollio: da -120,30° a 211,97°

Inclinazione: da -101,64° a 78,55°

Per quanto concerne la batteria, è di tipo Li-Po 2S da 1000 mAh che permette un’autonomia di circa sei ore.