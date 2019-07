Xiaomi, colpo di scena: Donovan Sung lascia e passa a Google

Donovan Sung lascia Xiaomi. Il Director of Product Management, figura chiave nell’espansione dell’azienda al di fuori della Cina, passa a Google dopo 5 anni nella società fondata da Lei Jun. L’annuncio è arrivato attraverso Twitter e, di fatto, fa da contraltare a quello che, nel 2013, è stato il percorso inverso compiuto da Hugo Barra, uno dei papà di Android, passato da Big G al gigante di Pechino.

Come detto, Donovan Sung ha ricoperto un ruolo chiave nelle crescita di Xiaomi oltre i confini cinesi. La sua azione ha fatto da collante tra mercato e utenti, tanto da essere diventato uno dei volti pubblici del brand. Non a caso, quando l’azienda è sbarcata ufficialmente in Italia a maggio 2018, lui è stato una delle figure di spicco a intervenire nel corso dell’evento svoltosi a Milano.

It’s my last month at #Xiaomi. 5 years, 80+ countries, 260M+ Mi Fans worldwide. My first time living outside the US in a foreign country. India’s #1SmartphoneBrand. Absolutely incredible team. Loved every minute.

Thank you @leijun, @Xiaomi & Mi Fans for the amazing memories. pic.twitter.com/4ayilFOiS4

— Donovan Sung (@donovansung) July 19, 2019