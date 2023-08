Instagram ha ormai 13 anni, e oggi è una delle applicazioni più famose al mondo. Eppure non ha ancora un design adeguato ai tablet, e su desktop offre un’esperienza discutibile (nel migliore dei casi). Sembra però che le cose stiano finalmente iniziando a cambiare, e il merito è forse dei pieghevoli Samsung.

Instagram ha infatti diffuso una versione dell’app ottimizzata per il Galaxy Z Fold 5, che è uno smartphone pieghevole con uno schermo interno da ben 7,6”, che si può tranquillamente definire un piccolo tablet.

In teoria la nuova interfaccia di Instagram è quindi adatta a tutti gli schermi più grandi, o almeno a tutti i tablet, tanto Android quanto Apple. La barra di navigazione appare sul lato sinistro dello schermo anziché in basso, ed è composta da schede per Home, Ricerca, Nuovi post, Reels, Profilo, Notifiche e Messaggi. Il feed delle Storie, invece, è ancora nella parte superiore dello schermo. Il feed ora mostra immagini e video molto più grandi.

Instagram per tablet

Nella sezione Reels, i video brevi appaiono con barre nere su entrambi i lati, mentre i Mi piace, i Commenti e le Condivisioni sono visualizzati sul lato destro del video.

In ogni caso si tratta solo di un potenziale miglioramento per tutti; ufficialmente la nuova versione è solo per l’ultimo pieghevole Samsung – persino chi ha un Fold 4 non può essere certo al 100% di ricevere l’aggiornamento, anche sembra la cosa più probabile.

Al momento quindi c’è solo un dispositivo (tra l’altro non ancora in commercio) con lo schermo grande dove si può avere una buona versione di Instagram. Chi vuole usarlo su un tablet o su altri smartphone pieghevoli deve continuare ad accontentarsi di un’app che funziona maluccio. Un vero peccato.