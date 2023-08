Le vacanze estive sono tra noi e, come sempre, molti di voi potrebbero essere prossimi a partire per godere delle ferie, che sia al mare, in montagna o magari in giro con lo zaino in spalla. A voi, che passerete ore ed ore fuori casa, suggeriamo allora di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, relativa a quella che è, senza alcun dubbio, è una delle power bank con ricarica ad energia solare più apprezzate del momento, complice anche la popolarità di TikTok, e dei suoi prodotti “Amazon Finds“.

Stiamo parlando di un caricabatterie ad energia solare realizzato da ADDTOP, di cui già ci è capitato di parlarvi in passato, e che si è guadagnato una certa popolarità grazie al suo buon rapporto qualità/prezzo e la spinta dei social come TikTok dove, come detto, diversi creator ne hanno testato la qualità.

Parliamo di un prodotto davvero ottimo che, non a caso, ha un prezzo un po’ più alto rispetto alla media (55,99€), ma che grazie ad un doppio sconto sul portale è oggi acquistabile a soli 42,49€, complice la presenza di un coupon liberamente attivabile sulla pagina del prodotto (lo troverete poco al di sotto del prezzo), che abbassa il prezzo già scontato di un ulteriore 15%!

Si tratta, a nostri giudizio, di un’opportunità da non perdere, grazie alla quale vi porterete a casa un caricabatterie solare con una capacità di 25000 mAh, più che sufficiente per ricaricare anche un notebook!

Dotato di quattro pannelli solari di dimensioni generose e dal design pieghevole a portafoglio, questo caricabatterie è facilissimo da posizionare, e può essere richiuso velocemente per essere riposto in pochi secondi. Il suo design particolare, per altro, lo rende anche semplice da “srotolare” sullo zaino dove, magari accuratamente ancorato, può raccogliere energia solare anche qualora siate in movimento.

Diversamente, parliamo comunque di un prodotto che è stato progettato per offrire una velocità di ricarica 3-5 volte superiore rispetto ai caricabatterie solari tradizionali, essendo dotato di una porta AC da 2.1 Ampere per la ricarica rapida, che vi permetterà di ricaricare il vostro dispositivo comodamente, senza il bisogno di stazionare per troppo tempo in un luogo o, peggio, sotto al sole, il che lo rende perfetto per gli amanti dell’escursionismo o del trekking.

In tal senso, va detto che si tratta anche di un dispositivo progettato per resistere alle avversità delle attività all’aria aperta, essendo non solo durevole e resistente agli urti ed ai graffi, ma disponendo anche di una certificazione IPX7, il che significa che è anche impermeabile e che può essere adoperato anche in caso di pioggia o in ambienti umidi.

Dulcis in fundo, questo specifico modello è anche dotato di ben 9 luci LED integrate, con addirittura 3 modalità di illuminazione, così che possa essere utilizzato non solo per la ricarica dei dispositivi, ma anche come comoda fonte di illuminazione durante il campeggio o in situazioni di buio.

In sintesi, parliamo di un prodotto che merita certamente la sua popolarità sui social e che, non a caso, si è guadagnato anche il titolo di “più venduto su Amazon” nella sua specifica categoria! Per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo a casa a prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

N.B. Ricordati di spuntare la casella relativa al coupon sconto (la trovi poco sotto al prezzo) per poter usufruire dello sconto.

