Dove sono prodotti gli smartphone Samsung? Questa è una domanda che molti consumatori potrebbero porsi quando acquistano un dispositivo del marchio. La risposta non è semplice, perché Samsung ha diverse fabbriche in diversi Paesi del mondo.

Samsung, uno dei più grandi produttori di smartphone del pianeta, vanta un curriculum impressionante con quasi 300 milioni di unità di smartphone spedite solo nell’ultimo anno. Un volume di produzione così sbalorditivo richiede una vasta rete di produzione e Samsung dispone di un sistema di fabbriche ben distribuite in tutto il mondo.

Si potrebbe ipotizzare che la Cina, centro di produzione globale, sia il sito principale per la produzione degli smartphone Samsung Galaxy. Tuttavia, è interessante notare che Samsung ha cessato la produzione di smartphone in Cina nel 2019. In precedenza, Samsung gestiva due fabbriche nel Paese, ma ha dovuto affrontare un calo della quota di mercato che ha reso la produzione locale economicamente non sostenibile. Di conseguenza, si è ritirata completamente dalla scena cinese della produzione di smartphone.

Dove vengono prodotti, dunque, gli smartphone dell’azienda coreana? La maggior parte della produzione di smartphone Samsung avviene in Vietnam. Situato nella provincia di Thai Nguyen, l’impianto di produzione di Samsung ospita due fabbriche che producono complessivamente 120 milioni di unità all’anno. Le fabbriche vietnamite sono la fonte principale per le forniture globali di Samsung, che si rivolge a mercati come il Nord America e l’Europa.

Anche l’India svolge un ruolo fondamentale nella strategia produttiva di Samsung, ospitando la più grande fabbrica di smartphone dell’azienda a livello globale. Questo stabilimento indiano, inaugurato nel 2018, ha una capacità produttiva di 120 milioni di unità all’anno, un contributo significativo alla catena di approvvigionamento di Samsung. Non solo soddisfa le richieste del fiorente mercato indiano, uno dei mercati più redditizi per gli smartphone di Samsung, ma permette anche all’azienda di competere efficacemente con i rivali evitando le tasse di importazione.

Inoltre, Samsung gestisce impianti di produzione nel proprio Paese, la Corea del Sud, dove produce principalmente smartphone per il mercato nazionale. Sebbene la maggior parte dei componenti utilizzati nei dispositivi Samsung provenga da aziende consociate della Corea del Sud, il contributo del Paese alle spedizioni globali rimane relativamente basso, con una quota inferiore al 10%.

Anche il Brasile ospita uno stabilimento di produzione Samsung, che fornisce smartphone all’intera regione latinoamericana. Sfruttando la produzione locale, Samsung è in grado di offrire prezzi competitivi in Brasile, dove le elevate tasse di importazione farebbero altrimenti lievitare il costo dei dispositivi.

L’Indonesia, un’aggiunta relativamente recente alla rete produttiva di Samsung, serve la domanda locale attraverso la sua fabbrica fondata nel 2015. Con una capacità produttiva annua di circa 800.000 unità, lo stabilimento indonesiano integra gli sforzi di Samsung nel soddisfare le esigenze del mercato regionale.

Con l’evoluzione del mercato degli smartphone, Samsung ha dovuto adattarsi alla crescente concorrenza dei produttori cinesi. Per migliorare i margini sui dispositivi economici, Samsung ha introdotto il suo primo smartphone ODM (Original Design Manufacturer), il Galaxy A6s, nel 2019.

Con il passaggio al modello ODM, Samsung dovrebbe spedire 60 milioni di smartphone ODM in vari mercati globali, ottimizzando ulteriormente le priorità di produzione.