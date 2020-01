In arrivo uno smartphone con dual camera anteriore da 44 MP

Uno youtuber ha recentemente mostrato un misterioso smartphone con due camere frontali da 44 MP. Per il momento, questo informatore non ha lasciato trapelare chi sia effettivamente il produttore che adotterà questa tecnologia, ma non mancano le prime ipotesi.

Le aziende produttrici di smartphone di tutto il mondo continuano a curare sempre più il comparto fotografico, come dimostrato dal sensore da 108 MP di Xiaomi Mi Note 10 Pro. Fino a questo momento, la fotocamera frontale con la definizione maggiore arriva a 32 MP, ma Samsung si prepara a infrangere il record grazie al sensore da 40 MP di Samsung Galaxy S20 Ultra.

Holding an unreleased smartphone right now, with world's FIRST 44MP Dual Punch-hole front camera…

Can anyone guess from which company? pic.twitter.com/A0VhiXxJog

— Arun Maini (@Mrwhosetheboss) January 20, 2020