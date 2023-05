Huawei non sta risparmiando nessun colpo. Ha appena presentato sul mercato europeo anche il nuovo tablet di fascia media HUAWEI MatePad 11 che potrebbe essere, per alcuni utenti, il perfetto sostituto del laptop. Scopriamo se può fare al caso vostro!

HUAWEI MatePad 11 viene subito descritto dall’azienda stessa come “un PC nel corpo di un tablet”. Il nuovo modello è infatto pensato per giovani professionisti e studenti universitari che devono costantemente fare lavori di scrittura di testi al PC o devono inviare email. Certo, forse non può sostituire tutte le funzionalità di Windows o Mac, ma per una buona fetta di utenti potrebbe proprio essere il prodotto ideale. Senz’altro il massimo della produttività la si può ottenere grazie alla keyboard magnetica che vi permetterà di scrivere proprio come se foste al PC.

Naturalmente HUAWEI Mate Pad 11 è compatibile anche con la M-Pencil 2, la penna stylus di casa Huawei che vi permetterà di disegnare e prendere appunti.

Parliamo ora di alcune specifiche tecniche e cominciamo dal suo display LCD da 11″, con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh massimo 120 Hz e 275 ppi. Le dimensioni del tablet sono di 253,7 x 165,3 x 7,2 mm e pesa 480 g.

Andando a vedere processore e RAM, troviamo un eccellente Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G accompagnato da 6 GB di RAM. In merito allo spazio di archiviazione interno, invece, troviamo 128 GB. Molto bene anche dal lato dell’autonomia, grazie ai suoi 7.250 mAh con ricarica rapida a 22,5W.

Specifiche tecniche HUAWEI MatePad 11 2023

Di seguito vi lasciamo le specifiche tecniche più in dettaglio e sotto trovate anche il prezzo finale.

HUAWEI MatePad 11 2023 Dimensioni e peso 253,7 x 165,3 x 7,2 mm e 480 grammi Display IPS LCD, 11 pollici,

2560 x 1600 pixels, 275 ppi density, refresh rate 120 Hz CPU Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) GPU Adreno 650 Memoria 6GB + 128 GB Fotocamera Principale: 13 MP f/1.8

Frontale: 8 MP f/2.0 Batteria e ricarica 7.250 mAh con ricarica rapida a 22,5W Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.1, A2DP, LE, USB Type-C 3.1, OTG Sistema operativo EMUI 13

Prezzi e disponibilità

HUAWEI Matepad 11 2023 sarà disponibile su Huawei Store a partire del 9 Maggio al prezzo di 399,90€, in versione 6+128GB in pre-ordine. Inoltre, solo fino al 5 Giugno, sarà possibile ottenere in regalo con l’acquisto di HUAWEI Matepad 11 anche M-pencil 2.

In definitiva, possiamo dire che si tratta di un tablet non di certo di prim’ordine ma che potrebbe essere davvero comodo a tutti coloro che generalmente usano il PC per fare operazioni di routine quotidiana. Forse il prezzo finale, piuttosto competitivo, potrebbe ingolosire qualcuno ad acquistarlo.