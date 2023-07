Google è oramai in una posizione analoga a quelle di Apple, e Samsung, per quanto riguarda il suo ecosistema Pixel. Il colosso di Mountain View, difatti, offre una gamma completa di prodotti, fra smartphone Pixel, tablet Pixel, gli auricolari true wireless Pixel Buds e lo smartwatch Pixel Watch.

Per quanto la storia del brand Pixel sia stata costellata di alti e bassi, l’attesa per i nuovi modelli è semrpe alta, proprio in virtù della capacità di Google di sorprendere quando meno ce lo si aspetta. Motivo per il quale le aspettative per il mese di ottobre sono molto alte, quando Google dovrebbe finalmente svelare Pixel 8, Pixel 8 Pro e, soprattutto, il Pixel Watch 2.

L’entusiasmo intorno al Pixel Watch 2, difatti, è particolarmente alto, specialmente dopo che il sito Android Authority ha recentemente pubblicato alcune immagini esclusive di quattro nuove “faces” (gli schermi utilizzabili come sfondo per mostrare l’ora) esclusive che saranno disponibili sull’orologio.

Queste immagini, trapelate da una fonte anonima all’interno di Google, hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati, specialmente in virtù del fatto che ognuna di queste “face” è altamente configurabile, offrendo una vasta gamma di opzioni di personalizzazione.

Tra le “faces” disponibili, spicca la “Accessible”, che offre quattro varianti tra cui scegliere:

“Just Time” – Mostra l’ora digitale in formato a pila. “Circular” – Mostra l’ora digitale in una linea singola con una complicazione circolare sottostante che indica la percentuale di durata della batteria. “Stacked Time” – Mostra l’ora digitale in formato a pila con una complicazione sul lato destro, mostrando anche la data. “Linear” – Mostra l’ora digitale in formato a pila con la data in alto.

Pixel Watch 2

Inoltre, c’è la “face” chiamata “Arc”, progettata per coloro che desiderano più informazioni sul quadrante del loro smartwatch. Questa opzione offre sei varianti, ognuna suddivisa in tre categorie, ciascuna con due sottovarianti. Ogni sottovariante ha quattro, o due, slot di complicazioni, consentendo agli utenti di personalizzare l’orologio in base alle proprie esigenze.

Per gli amanti del design digitale, ci sono le “faces” Bold Digital, che mostrano l’ora utilizzando grandi numeri digitali, ciascuno con un colore diverso. L’opzione “Just Time” mostra solo l’ora, mentre la variante “Radial” offre tre slot di complicazione per informazioni aggiuntive.

Infine, per gli amanti dello stile classico, c’è la “face” “Analog Bold”, che mostra l’ora in formato analogico. Questa variante è disponibile in diverse configurazioni con zero fino a quattro slot di complicazione, alcune facce hanno tratteggi tra i numeri, mentre altre mostrano la data.

Pixel Watch 2

È importante notare che tutte le “faces” dell’orologio sono disponibili in vari colori, ma la vera sorpresa è il theming dinamico del Pixel Watch 2, la quale permette di estrarre i colori della “face” dell’orologio attiva e utilizzarli in tutta l’interfaccia utente.

Mentre attendiamo con ansia il lancio ufficiale del Pixel Watch 2, è interessante notare che tutti questi nuovi orologi saranno alimentati da Wear OS 4, il quale garantirà un’esperienza utente più fluida e integrata.

Ah… e se non sapete cosa sia una complicazione, si tratta semplicemente di una funzione aggiuntiva presente su uno smartwatch che va oltre la semplice misurazione del tempo, consentendo all’utente di personalizzare e ottenere informazioni aggiuntive direttamente dal proprio polso.