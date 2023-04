Smartwatch e smartphone diventano sempre più sofisticati e performanti, al punto che restare al passo con l’evoluzione tecnologica è piuttosto costoso. Vi interesserà, quindi, sapere che eBay sta rilasciando offerte vantaggiose nella sua Tech Weeks, dedicata proprio a questi due dispositivi.

Gli sconti fino al 50% vi faranno fare degli ottimi affari, dimezzando i costi elevati che spesso rappresentano un ostacolo per molte persone, soprattutto se si vuole acquistare un dispositivo top di gamma. Ed è proprio su quest’ultimi in cui la convenienza è maggiore. Non vi sono dubbi sul fatto che la proposta più vantaggiosa di questa Tech Weeks sia relativa al magnifico Samsung Galaxy S23 Ultra, acquistabile a soli 1.029,90€, ben 450,00€ in meno rispetto al prezzo originale.

Un’offerta da cogliere al volo, anche perché lo smartphone è finito tra gli oggetti di tendenza di eBay, aumentando quindi le probabilità di esaurire le scorte in tempi rapidi. A 1.029,90€ non c’è smartphone che tenga il passo di Samsung Galaxy S23 Ultra, al punto che l’ultimo arrivato non è solo un piccolo update del modello precedente. Grazie a questa offerta, quindi, avete un motivo in più per preferire il nuovo modello, visto che la differenza tra i due è meno di 200 euro (tenendo conto delle attuali proposte di eBay).

Ma cosa rende Galaxy S23 Ultra uno dei migliori smartphone del 2023? Praticamente tutto, dal display ai materiali, dal processore al comparto fotografico, e quest’anno anche l’autonomia. Finora infatti gli smartphone top di gamma soffrivano di una scarsa durata di batteria, ma il Galaxy S23 Ultra fa un’eccezione, merito del chip Snapdragon 8 Gen 2, che prende il posto dell’Exynos. Nonostante il vecchio modello sia ancora oggi tra i migliori per capacità fotografiche, l’ultima ammiraglia di Samsung regala scatti e riprese video ancora migliori. Spicca il sensore da 200MP, così come i teleobiettivi, a oggi forse l’unico smartphone in commercio ad averne due.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

