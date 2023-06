Il Galaxy Z Fold5 è uno degli smartphone più attesi del 2023, Samsung ha lavorato duramente per migliorare i suoi dispositivi pieghevoli e renderli più attraenti per i clienti. Il Galaxy Z Fold5 dovrebbe essere il primo pieghevole dell’azienda a piegarsi perfettamente piatto una volta chiuso.

Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente il Galaxy Z Fold5, ma è apparsa online un’immagine stampa che ci dà un’idea di come potrebbe apparire. L’immagine è stata pubblicata da MySmartPrice, una fonte affidabile. Nell’immagine si vede lo smartphone in due pose: aperto mentre mostra il proprio display interno e chiuso mentre poggia sulla sua cerniera.

L’immagine rivela alcuni dettagli interessanti sul Galaxy Z Fold5. Lo smartphone sembra avere una configurazione a tre fotocamere sul retro, simile a quella del Galaxy Z Fold4. Il modulo della fotocamera ha una forma allungata in verticale con angoli arrotondati e un accento argentato attorno alle lenti. La parte anteriore del foldable non viene mostrata nel render, ma non ci aspettiamo novità di rilievo. La vera novità rispetto ai modelli delle passate generazioni sta nella cerniera, che ora sembra permettere al pieghevole di chiudersi senza lasciare spazio tra le due metà.

Fonte: MySmartPrice

Si dice che il Galaxy Z Fold5 avrà un display interno da 7,6 pollici e un display esterno da 6,2 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dovrebbe essere mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e dovrebbe avere a disposizione 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. La batteria da 4.400 mAh avrà la ricarica rapida a 45W.

Il Galaxy Z Fold5 avrà il sistema operativo Android 13 e la One UI 5.1. One UI è la skin personalizzata di Samsung che aggiunge varie funzionalità e ottimizzazioni ad Android. One UI 5.1 porterà alcuni miglioramenti e nuove funzioni pensate appositamente per il dispositivo pieghevole.

I nuovi foldable di Samsung, Z Fold5 e Z Flip5, dovrebbero essere lanciati entro la fine di luglio 2023, insieme ad altri prodotti Samsung come la serie Galaxy Watch6 e Galaxy Tab 9. Il prezzo del Galaxy Z Fold 5 non è ovviamente ancora noto, ma probabilmente si aggirerà intorno ai 1.800 euro, in modo simile al prezzo di lancio del Galaxy Z Fold4.