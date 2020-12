Ecco come OPPO vuole rivoluzionare la fotografia su smartphone

La fotografia su smartphone è uno dei punti su cui i produttori si stanno maggiormente focalizzando negli ultimi anni. La combinazione tra software e hardware sta portando gli smartphone a raggiungere dei risultati impensabili fino a qualche anno fa. Nei giorni scorsi, è emerso un brevetto depositato da OPPO presso l’Ufficio mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) che mostra come il colosso cinese intende innovare il comparto fotografico dei suoi dispositivi: la fotocamera removibile. Un’idea simile a quella di un altro importante produttore cinese, Vivo. In fondo, entrambe le società fanno dell’innovazione la propria arma vincente.

L’idea alla base del brevetto OPPO è quella di dotare i futuri smartphone con un modulo fotografico posteriore removibile, ossia staccabile dalla scocca, e dunque potenzialmente sostituibile. Il modulo appare dotato di un connettore USB Type-C che funge da mezzo per la comunicazione tra la fotocamera e la scheda madre del dispositivo.

In questo modo, il comparto posteriore verrebbe utilizzato anche per i selfie rappresentando una potenziale soluzione per risolvere il problema relativo alla fotocamera anteriore, ossia il suo posizionamento, oltre al fatto che assicurerebbe la stessa qualità degli scatti posteriori in stile ASUS ZenFone 7 Pro.

Ad ogni modo, il brevetto fa riferimento anche a connessioni wireless come Bluetooth, Wi-Fi e NFC e all’integrazione di una batteria che consentirebbero di utilizzare il modulo removibile indipendentemente da una connessione fisica allo smartphone. Come sempre accade in questi casi, trattandosi di un brevetto (quindi, di un’idea), non sappiamo quando e se potremo vedere implementata una tale tecnologia. Un esempio di quanto tempo passi prima che un brevetto si trasformi in realtà (se si trasforma effettivamente) lo possiamo ritrovare in OPPO X 2021, lo smartphone con display arrotabile brevettato da diverso tempo ma che non è ancora pronto per la commercializzazione.